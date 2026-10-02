Državni tajnik: Medicinskim sestrama u zadnjih 10 godina plaće porasle 164 posto

To je najbolji odgovor kako zadržavamo djelatnike u zdravstvu i drugim sektorima, rekao je Vidiš odgovarajući nezavisnom Josipu Jurčeviću na pitanje što država čini da zaštiti domaću radnu snagu kako nakon obrazovanja ne bi napuštala Hrvatsku, a posebice kada je riječ o četiri profesije na koje se odnose predmetne zakonske izmjene - medicinskim sestrama opće njege, doktorima dentalne medicine, magistrima farmacije i veterinarima.