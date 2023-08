Plenković i Milanović stigli na Alku, palo i srdačno rukovanje

Podijeli :

Premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović došli su u Sinj na 308. Sinjsku alku.

Plenković je uoči Alke izjavio da je to dio naše tradicije koja se održala u kontinuitetu. “Zadovoljstvo mi je da Vlada podržava ove aktivnosti, a posebno mi je bilo drago da smo podržali posjet Alkara u Badenu i Beču”, rekao je.

Na pitanje jesu li zatoplili odnosi s predsjednikom Milanovićem rekao je kako se uvijek kulturno pozdrave na Oluji i na Alci. “Hoće li on potpisati odluku o VSOA-i? To je na njemu, mi smo usuglasili i ja sam svoj dio papira potpisa, bilo bi dobro da i on jer su ostala četiri radna dana. Vlada i danas radi, održat ćemo telefonsku sjednicu da pomognemo Sloveniji i poslat ćemo jedan helikopter koji će im pomoći u prijevozu stvari i pomoći”, dodao je.

Što se tiče privođenja HOS-ovca uoči Oluje rekao je da je to posao policije, a ne Vlade.

Tvrdi da 90 posto svih imenovanja unutar oružanih snaga su na stolu Milanovića. “Ne ponaša se sukladno zakonu jer traži nekakav paket. To je možda u njegovoj glavi, ali toga nema u zakonu”, napomenuo je.

Na pitanje o čemu su jučer pričali na Oluji samo je kroz osmijeh odgovorio: “Honeymoon (eng. medeni mjesec)”.

Milanoviću dodijeljena Zlatna plaketa Sinjske alka

Milanoviću je na nedjeljnom prijemu u Alkarskim dvorima uručena je Zlatna plaketa Alke. Na poziv predsjednika Milanovića, gošća ovogodišnje Sinjske alke je mađarska predsjednica Katlin Novak kojoj je također u Alkarskim dvorima uručena zlatna plaketa Alke.

Predsjednik Viteškog alkarskog društva (VAD) Stipe Jukić je u svojem je obraćanju nazočnima istaknuo kako je Alka jedinstvena kulturna manifestacija u cijelome svijetu.

“Sinjska alka je dugo vremena bila lokalna viteška igra ali ona je sada izrasla u hrvatski nacionalni brend pod zaštitom UNESCO-a kao svjetska nematerijalna kulturna baština”, rekao je Jukić. On je istaknuo kako je Sinska alka ove godine započela svoju internacionalizaciju gostujući nedavno u Beču.

Najavio je kako će u sklopu te internacionalizacije Sinska alka iduće godine biti predstavljena u Ženevi.

U Alkarskim dvorima nakratko su se sreli predsjednik Republike i premijer te se međusobno rukovali, a taj je prizor izazvao veliku pozornost nazočnih.

Prijemu u Alkarskim dvorima nazočili su i ministri Tomislav Medved, Oleg Butković, Branko Bačić, Goran Radman, Marija Vučković, Šime Erlić, Davor Filipović, Nikolina Brnjac i Ivan Malenica te gradonačelnici Zagreba Tomislav Tomašević i Splita Ivica Puljak.

Bulj bi želio čuti odgovore na “sinjska” pitanja

Volio bih od ministara čuti zbog čega je HEP uveo embargo Vodovodu Cetinske krajine, pa je građanima struja za vodu 700 eura po megavatu, a njihovim tajkunima za cent, izjavio je Bulj koji je, kao i stranačke mu kolege iz Mosta, komentirao subotnje privođenje HOS-ovaca kod Knina.

“Jučerašnji je dan bio sramotan, jer su na krajnje kukavički način pred Kninom zaustavljeni branitelji koji su privedeni i zatvoreni”, rekao je Bulj.

