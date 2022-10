Je li netko rekao da se ne potpiše memorandum? Vrlo jednostavno. Na tom sastanku sam ja bio prvi, zadnji i jedini put u Vladi. Ja sam argumentirao, kao što sam i desetak puta isto, da to korporativno može imati smisla, ali energetski ne i da će doći do zatvaranja rafinerije. To je posljedična odluka toga. Sastanak je trajao pola sata, ne više, rekao je Kovačević.

"Mi smo, ja mislim, dobili odgovore na ono što smo tražili ovdje. Na sva pitanja, naravno da nismo, imamo i određena pitanja koja ćemo postaviti određenim tvrtkama", rekao je Grmoja.

"Tko je ugovorna strana Janafu za transport nafte u Mađarsku, Ina ili MOL", upitala je Ahmetović.

"Sporazum je između Ine i Janafa i nisu oni platili ništa, oni su platili nešto, ekonomsku cijenu toga. Transport nafte od Omišlja do Mađarske plaća MOL, a od Siska do Omišlja plaća Ina", rekao je Kovačević.

"Janaf i Ina su hrvatskim sredstvima platili da bi se hrvatska nafta iz hrvatskih bušotina izvezla MOL-u da bi mađarske rafinerije mogle raditi, a da se hrvatska rafinerija ugasi. Meni dovoljno", rekla je Ahmetović.