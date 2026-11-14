sjednica vlade
Što građane čeka u 2027.? Plenković najavio više novca za mirovine i demografske mjere
U Zagrebu se održava sjednica Vlade.
Prihodi državnog proračuna za 2027. godinu planiraju se u iznosu od 37,3 milijarde eura, a rashodi u iznosu od 41,5 milijardi eura, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković u subotu predstavljajući prijedlog državnog proračuna za 2027. godinu na sjednici Vlade.
“Što se tiče samoga proračuna, još uvijek smo u vremenu globalnih sukoba, energetskih šokova, inflatornih pritisaka, tako da će proračun za 2027. u tim okvirima imati rast prihoda od 2 posto, tj. 37,3 milijarde eura, rashodi rastu također za nešto više od 2 posto i oni će iznositi 41,5 milijardi eura”, kazao je premijer.
U 2027. godini projicira se rast BDP-a od 2,1 posto, u 2028. od 2,2 posto te u 2029. od 2,1, što će, istaknuo je, i dalje biti iznad prosjeka rasta Europske unije i europodručja. Ponovio je i da se iduće godine planira smanjenje stope inflacije na razinu od 2,7 posto, zadržavanje deficita općeg proračuna u okvirima od 2,9 posto BDP-a te smanjenje udjela javnog duga u BDP-u na 55,3 posto.
“Na ovaj način Hrvatska osigurava stabilan makroekonomski okvir, proračunsku ravnotežu unatoč brojnim zahtjevnim i izazovnim okolnostima u kojima se nalazimo i mi i cijeli svijet, pa i Europa naravno”, izjavio je.
U proračunu za 2027. godinu, istaknuo je između ostalog premijer, za mirovinski sustav izdvojeno je gotovo 11 milijardi eura, što je 875 milijuna više nego ove godine. Mirovine će, naveo je, nastaviti rasti, jer je poboljšana formula njihovog usklađivanja, a povećan je i osobni dodatak te su mirovine stavljane van dometa poreza na dohodak.
Proračun za obranu narastao iznad 2 posto BDP-a
Predsjednik Vlade posebno je napomenuo da se povećanjem proračuna Ministarstva obrane Republike Hrvatske izdvajanja za sigurnost i obranu povećavaju iznad 2 posto BDP-a, što su kriteriji NATO-a. Naime, proračun MORH-a raste sa 1,640 milijardi eura na 2,005 milijardi.
“Samo da spomenem, za modernizaciju oruženih snaga opremamo vojsku tenkovima Leopard, raketnim sustavom Himars i Chunmoo, bezposadnim letjelicama, višenamjenskim brodom, korvetom, unapređenjem sposobnosti Rafalea i nizom drugih sredstava uz nastavak temeljnog vojnog osposobljavanja, povratak hrvatske vojske u različite dijelove Hrvatske u idućem razdoblju. Naš cilj je vratiti vojsku u hrvatsku Baranju kroz ulaganja u vojarnu u Belom manastiru”, kazao je.
Dodao je da su prioritet i daljnja ulaganja u policiju, vatrogastvo, civilnu zaštitu, jačanje nadzora granice EU-a i Schengen, za što će kroz novi europski višegodišnji financijski okvir biti osigurana značajno veća sredstva.
Premijer je istaknuo i da je ključni prioritet Vlade priuštivo stanovanje, naveo je da je za provedbu nacionalnog plana stambene politike u 2027. osigurano 246 milijuna eura te da će krenuti izgradnju tisuću stanova namijenjenih priuštivom stanovanju u 16 gradova i općina.
Projekti gradnje i obnova bolnica
Vezano uz zdravstvo izdvojio je projekte izgradnje i obnova bolnica diljem Hrvatske. Za izgradnju nacionalne dječje bolnice, kazao je, osigurano je 237 milijuna eura, a pored toga se gradi i dovršava novi kompleks Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, obnavlja se KB Dubrava, a dovršava se i obnova KBC-a Zagreb nakon potresa.
“Nakon potresa velikih ulaganja u Rijeci, u Puli, Bjelovaru, Varaždinu, na redu su uz postojeću potpuno novi KBC Osijek i rade se pretpostavke i za novi KBC u Splitu, kao i za opću bolnicu u Šibeniku, centar za hitnu medicinu u Slavonskom Brodu, dnevnu bolnicu u Velikoj Gorici i sedam novih objekata hitne pomoći u Istri”, rekao je Plenković.
Dodao je i da se za gradnju i opremanje osnovnih škola izdvaja 220 milijuna eura s ciljem ispunjavanja pretpostavki za cijelodnevnu nastavu, a nastavit će se i osiguravati besplatni udžbenici, prehrana i prijevoz učenika u osnovnim školama.
U proračunu je predviđeno i 200 milijuna eura za projekte namijenjene gospodarenju otpadom, odnosno za sanaciju zatvorenih odlagališta, gradnju centara za gospodarenje otpadom te postrojenja za energetsku oporabu otpada, tj. energane.
Predsjednik Vlade kazao je i da će se nastaviti s ograničavanjem cijena električne energije i plina, što je pomoglo građanima i brojnim drugim akterima premostiti energetsku krizu i rast cijena energenata u zadnjih šest godina.
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