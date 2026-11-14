Što građane čeka u 2027.? Plenković najavio više novca za mirovine i demografske mjere

U 2027. godini projicira se rast BDP-a od 2,1 posto, u 2028. od 2,2 posto te u 2029. od 2,1, što će, istaknuo je, i dalje biti iznad prosjeka rasta Europske unije i europodručja. Ponovio je i da se iduće godine planira smanjenje stope inflacije na razinu od 2,7 posto, zadržavanje deficita općeg proračuna u okvirima od 2,9 posto BDP-a te smanjenje udjela javnog duga u BDP-u na 55,3 posto.