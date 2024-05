Plenković: Od Milanovića bi najkorektnija bila ostavka

Podijeli :

Nataša Vidaković / N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je danas Postaju granične policije Cetingrad te su mu tom prigodom pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave za granicu Zoran Ničeno održali prezentaciju o aktualnom stanju migracija i radu granične policije na navedenom području.

Nakon tih aktivnosti, dao je izjavu za medije.

“Politika usklađivanja viznog režima je ključna za napredak, mislim da je Europska unija svjesna toga”, kazao je premijer pa komentirao predsjednika Zorana Milanovića:

“Taj kršitelj Ustava je sam gurnuo Grbina van. Što se tiče odnosa s Pupovcem, to je ista priča s prebacivanjem velikih slabosti i kompleksa sa sebe na druge. Bilo bi mu pametnije da je šutio i sakrio se u rupu. Sad se pravi nevješt, nadam se da se neće zaboraviti koliku je štetu napravio, to je bila i gospodarska šteta jer su izbori bili održani u srijedu. Štetno za demokraciju, štetno za gospodarstvo, šteta za vlastitu političku grupaciju iako je sama pristala na to. Broj grešaka za normalno demokratsko funkcioniranje su ogromni tako da bi ostavka bila jedino korektna.”

U osjetno vedrijem tonu komentirao je HDZ-ovu listu za europske izbore 9. lipnja, ali i činjenicu da je njen predvodnik.

“Predvodim listu koja je daleko najkvalitetnija, imate četiri aktualnih i četvero bivših zastupnika na listi. Kad smo ulazili u Schengen i euro, Europski parlament je imao važnu ulogu. Mislite li da je slučajno da su oba izvjestitelja za to naše pitanje bili ljudi iz EPP-a? Naša lista ima ljude koji su dobro ukopčani, drugi za Hrvatsku nisu učinili ništa, ali su vrlo lukrativno uživali u privilegijama koje su dobili jer su izabrani u EP.”

Opća skupština UN-a u četvrtak poslijepodne u New Yorku trebala bi glasovati o predloženoj rezoluciji kojom se traži proglašenje 11. srpnja Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Srbija se tome oštro protivi i pokrenula je veliku diplomatsku ofenzivu protiv rezolucije.

“Rezolucija će proći, o tome nema govora, naš stav je jasan”, rekao je, prenosi Dnevnik.hr.

