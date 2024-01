Stručnjak za sigurnost i terorizam: Evo zašto nijedna arapska država nije dala bezuvjetnu podršku Hamasu

Podijeli :

Stručnjak za sigurnost i terorizam Mirko Bilandžić u Dnevniku N1 s Ilijom Jandrićem komentirao je situaciju na Bliskom istoku, tri mjeseca od Hamasovog terorističkog napada na Izrael i nekoliko dana manje od početka rata Izrael i Hamasa.

Govoreći o posljedicama tromjesečnog rata Mirko Bilandžić je istaknuo da osim što se radi o nedopustivo brutalnom ratu s golemim civilnim žrtvama, prijeti velika opasnost od regionalne eskalacije što pak može ugroziti međunarodnu sigurnost.

“To je brutalan rat s nedopustivo velikim brojem civilnih žrtava, ozbiljnim humanitarnim posljedicama pri čemu Izrael nije uspio ostvariti cilj. Očito će rat potrajati s neizvjesnim ishodom. Najveća opasnost je u tome da smo na rubu moguće eskalacije u regiji. Taj rat je promijenio geopolitičku konfiguraciju na tom području i utjecao na podjele unutar međunarodnog poretka”, rekao je Bilandžić pa iznio svoje gledište kompletne operacije:

“Jedini cilj koji Izrael ima je uništenje Hamasa, sve ostalo bi značilo da je Izrael gubitnik. Izrael neće stati. Ostaje pitanje što je Hamas i ima li Izrael mogućnosti uništenja Hamasa. Izrael neće odustati očito dok se to ne dogodi. Oni imaju sposobnosti za uništenje vojno-političke strukture, ali Hamas je puno širi pa je očito jedini način ta brutalnost jer Hamas nije vojska, nego su to civili. Rat se događa tamo gdje ljudi žive. Cilj se može ostvariti u pogledu srži Hamasa, ali to će značiti nestanak područja Gaze i okupaciju područja Gaze te njenu fragmentaciju radi apsolutne kontrole pa je upitno kako će izgledati Gaza.”

Hamas bez bezuvjetne podrške arapskih država

Komentirajući odnos arapskih država prema Hamasu pojasnio je da se radi o specifičnom pitanju za ovaj sukob. Naime, nijedna arapska država nije pružila bezuvjetnu podršku Hamasu.

“Hamas je arapski entitet. Reakcija arapskih država je specifična. Osim na deklaratornoj razini nijedna država nije pružila bezuvjetnu podršku Hamasu. Razlog je jednostavan – Hamas potječe iz onoga što je temelj islamizma, oni su sunitska islamistička organizacija vezana na Iran i u tom kontekstu arabizma Hamas nije omiljen unutar arapskih država. U mnogim arapskim državama Muslimansko bratsvo, čija je Hamas radikalna frakcija, ima status neprijatelja i zato imaju rezervu. No, to ništa ne znači za ovaj rat jer i iznad tih muslimanskih podjela postoji zajednički nazivnik – odnos prema Izraelu. Arapske države su na rubu uključenja.”

Smatra da je najizvjesniji entitet koji je već djelom i uključen u rat, Hezbolah. Naime, Hamas se nalazi i u Libanonu, a to sve više uvlači ne samo Hezbolah, nego i Libanon u taj sukob, objašnjava Bilandžić. No, i Libanon je fragmentiran i ondje postoje izraelski saveznici.

“Hezbolah je u savezu s glavnim sponzorom Iranom. Hezbolah je u određenoj mjeri već u ratu, ali je moguć njihov ulazak. Hezbolah je najmoćnija paravojna formacija na tom području. To je jedini entitet koji je u dva rata pobijedio Izrael”, dodao je.

Već četvrti odlazak na Bliski istok američkog državnog tajnika Antonyja Blinkena u ovih nekoliko mjeseci Bilandžić vidi kao želju SAD-a da sukob koliko god je dulje moguće, zadrži pod kontrolom.

“Rat je pokazao da je sukob Izraela i Palestine jedan od presudnih sukoba u međunarodnoj sigurnosti gdje Amerikanci imaju ulogu. Oni su svjesni situacije i moguće eskalacije i naravno da balansiraju. Ni SAD u tom savezništvu neće zaustaviti Izrael, ali moraju napraviti sve da koliko toliko održe taj sukob pod kontrolom jer bilo kakva eskalacija znači nesagledive razmjere za međunarodnu sigurnost.”

Smatra da je ideja o dvije države nekad bila moguća, no ne vidi je u budućnosti. Također, na pitanje što s dva milijuna Palestinaca u Gazi, odgovara:

“Na to nitko nema odgovor. Postoje opcije izbjeglištva, ali jedina dva moguća izlaza pri čemu Egipat ima negativan stav, bojim se da je u humanitarnom smislu teško. Sve su opcije moguće osim da Izrael bude gubitnik u ovom ratu.”

