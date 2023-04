Škare Ožbolt: “Maksimum plaće zapisničara je 5000 kuna, sa svim dodacima”

Podijeli :

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt gostovala je u Novom danu gdje je govorila o problemima sudaca, kao i o njihovom potencijalnom štrajku.

Suci su, poput liječnika, zatražili razgovor s premijerom Plenkovićem. “Mislim da je situacija s kadrovskim pitanjem i materijalnim statusom službenika na sudu problem koji postoji duže nego što je ministar Malenica tu. To se pitanje trebalo otvoriti ranije, a ne tek kad su se suci došli žaliti”, kaže Škare Ožbolt.

Govorila je o pitanju iznimno niskih plaća službenika, posebno zapisničara. Odljev zapisničara je jako velik, do te mjere da se ne može operativno obaviti zapisnik. Škare Ožbolt kaže: “To je sistem spojenih posuda. Ako nemate zapisničara vi ne možete napisati presudu ni ostvariti statistiku kao sudac. Ročišta se odgađaju jer nema zapisničara. Maksimum maksimuma plaće zapisničara je 5000 kuna, sa svim dodacima. Istovremeno, to je jedan od najtežih poslova u administraciji”.

Plaće sudaca su jedan od najvećih problema: “Udruga sudaca traži 1300 eura. Vjerujem da će biti kompromisa. Bit će i puno muke i opet ćemo gledati reprizu onoga što se događalo u prosvjeti i u zdravstvu i svim službama koje su se već izborile za bolje uvjete rada. Sudeći po raspoloženju sudova u cijeloj zemlji mislim da će doći do štrajka. Onda će opet svi završiti kod premijera pa će im on udovoljiti njihovim zahtjevima u većoj mjeri. Mislim da postoji puno dostojanstveniji način rješavanja stvari, a to je da izvršna vlast ima obvezu i odgovornost osiguravati materijalne uvjete za rad pravosudne vlasti”.

Bivša ministrica pravosuđa smatra da je voda došla do grla: “Suci su struka koja svoje odluke donosi u ime RH. Oni su najodaniji dio te sudbene vlasti koja ima svoja pravila ponašanja. Sudac će se jako teško odlučiti za štrajk – samo onda kada je voda došla do grla, a mislim da je sada voda prešla razinu”.

Komentirala je i zlovoljnog suca: “Nezadovoljstvo već postoji. Ovo što je napravio sudac Hlača ja ne odobravam, ali razumijem njegovo nezadovoljstvo. Riječ je o sucu koji je izvrstan i kvalitetan u svom poslu. Vjerojatno mu je doista prekipjelo. Revoltiran je i svjestan da će biti pokrenute stegovne mjere. Razumljiva je ta njegova zlovolja. Postavljam si pitanje ako suci odu u štrajk, hoće li svi suci biti stegovno odgovorni. Opet će ročišta btii odgođena”.

Kad je riječ o ministru Malenici, Škare Ožbolt kaže: “Ne mogu reći da Malenica ne radi dobro svoj posao, ali ga radi zasigurno presporo. Trebalo je puno više posvetiti pozornosti organizaciji posla na sudovima. To je stvar Ministarstva pravosuđa”.

Zaključuje da izvršna vlast jako malo pažnje posvećuje samoj strukturi funkcioniranja pravosuđa.

