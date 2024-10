Škare Ožbolt o prodaji stana Dragana Primorca: “Koje su tu magije bile, ja ne znam”

Podijeli :

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt gostovala je u Novom danu kod Nine Kljenak s kojom je razgovarala o političkim aktualnostima.

Vesna Škare Ožbolt komentirala je situaciju oko preprodaje stana Dragana Primorca.

“Po pravilnicima gradova morate znati kako se prodaju stanovi i gradsko vlasništvo. On danas nikao ne bi mogao otkupiti stan od grada ili države na ovaj način. Mislim da ni tada nije mogao, a koje su tu magije bile – ja ne znam”, rekla je.

Teretana u ministarstvu

O uređenju prostorija ministarstva u vrijeme dok je Primorac bio ministar zdravstva kaže da se svaki ministar bori za svoja sredstva. “Ovdje nije bilo prostora da se iz proračuna financira uređenje teretane i prostora. Ja tada o tome nisam znala ništa, to nije bilo u proračunu, niti u jednoj stavci. Tadašnja 2004. bila je jako siromašna godina. Ja sam tada, kao ministrica, tražila 300 milijuna eura više nego je dodijeljeno i onda su uzimali drugim ministarstvima jer nam je trebalo za reformu pravosuđa koja je bila uvjet za ulazak u EU”, dodala je.

Država konačno platila dug koji je nastao dok je Primorac bio ministar, prvi smo pisali o tome

“Primorac je nesretno odabran kandidat i sadašnji predsjednik neće imati nikakav problem zadržati mandat”, smatra Škare Ožbolt.

Dogovor oko ustavnih sudaca

Što se kandidata za Ustavni sud tiče, kaže da sada slijedi pregovaranje i da se traži dvotrećinska većina, što znači dogovor HDZ-a i SDP-a. “Ako se iznjedri 10 imena bit će dobro, ako ne nastat će nova kriza. Puno je kandidata, ali nisu svi izbor političkih opcija. Ima kvalitetnih kandidata i stručnjaka koje bi bilo dobro tamo vidjeti, ali hoće li ih izabrati političke opcije to je drugo pitanje. Do sada to nije bio slučaj nego je uvijek rađen kompromis”, rekla je.

“Bit će zanimljivo vidjeti njihovu odluku i odmah ćemo znati je li bilo kompromisa. Izbor ustavnih sudaca uvijek je politička trgovina”, dodala je.

