N1

Danas je u Zagrebu uhićen pjevač Mile Kekin, suprug Ivane Kekin, zastupnice Možemo.

Ne otkrivajući detalje Uskok je izvijestio da uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje poput pretresa i drugih prikupljanja dokaza po njihovu nalogu provodi policijski ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Uhićenje je komentirala Sandra Benčić iz Možemo.

“Želim izraziti apsolutnu potporu i povjerenje kolegici Ivani Kekin i njenom suprugu, koji su za vrijeme predsjedničke kampanje podrastijeli cijelu dokumentaciju i činjenice oko kupnje zemljišta. I najbolji istraživački novinari su utvrdili da tu nema ništa sporno.

Božinović o Tomaševićevoj izjavi o uhićenju Kekina: Kako on zna da tu nema ništa, a ja ne znam? Bosanac o današnjem uhićenju Kekina: S jedne strane me to iznenadilo, s druge nije

Današnjim činom, Ivan Turudić dokazao je upravo ono na što su deseci tisuća građana na prosvjedu upozoravali da će biti. Da je HDZ-ov dečko koji će koristiti instrumente kaznenog progona za uhićenje političkih progona i da bi se miješao u izborne procese. Nije slučajno da je to odlučio napraviti u vrijeme predkampanje za lokalne izbore.

Svakako, nije slučajno da se to odlučio tri sata prije nego će saborski zastupnici, morati glasati o povjerenju njemu. Što nam to pokazuje? Da koristi poziciju GDO-a za to da bi se osvetio onima koji su ga kritizirali. To nam pokazuje još jednu stvar, da ne nama, nego građanima ove zemlje, želi poručiti da će one koji se hvataju u koštac s korupcijom, uhititi. Ali, nećemo se dati zastrašiti, nastavit ćemo se boriti protiv interesa koje brani. Nećemo stati hvatati se u koštac s kriminalnom u Zagrebu ili na nacionalnoj razini.

Naša poruka je da građani vide, vidjeli su i prije, tako i sada, o čemu se ovdje radi. Upravo čitam na portalu da ono za što terete Kekina jest šteta manja od 7000 eura. Mislite da bi netko tko taj novac zaradi za jednu subotnju večer koncerta se išao izlagati kaznenom progonu? Naravno da ne bi. Naravno da je ovo namješteno i politički instrumentalizirano. O tome ćemo govoriti u sabornici, ali i svaki dan nakon ovog. Jer, HDZ-ov dečko će kad tad morati otići.”

Čula se s Ivanom Kekin.

“Nema se tu što reći, čule smo se. Tri sata prije glasanja šalje USKOK u njezin stan. Ovo više nije pitanje tko kojoj stranci pripada. Ovdje nitko nije siguran dok je na čelu DORH-a osoba koja je spremna koristiti tu poziciju u političke svrhe.”, kazala je Benčić.

