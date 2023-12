Škare-Ožbolt: “Predsjedništvo Republike je jednoglasno protiv koalicije s HDZ-om”

Podijeli :

Vesna Škare-Ožbolt, potpredsjednica stranke Republika gostovala je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je govorila o aferi plin za cent i o novoj stranci u koju je ušla.

Škare-Ožbolt smatra da u aferi plin za cent ima još puno prostora za istragu.

Vanđelić o mogućim koalicijama: “Kćer mi je rekla da neće pričati sa mnom ako odem s njim” “Ništa se u HEP-u neće promijeniti ako umjesto Frane dođe Jure, tamo se karikaturno kadrovira”

“Mislim da ta priča još nije ni počela”, kazala je pa pojasnila da bi se DORH, budući je riječ o javnom novcu i tvrtki koja je u vlasništvu države, trebao pozabaviti tim slučajem. “Moguće da je s tim transkacijama kupljena Fortenova. Država i DORH bi se trebalo pozabaviti ovim slučajem, ja vjerujem da oni istražuju, ali ne znam kada će izaći u javnost.”

Dodaje kako je afera u HEP-u možda i gora nego što je bila u INA-i.

“To je jasni pokazatelj da mi nemamo nikakvu energetsku strategiju. One male energetske strategije koje su bile donesene u Saboru praktički nemaju nikakvog utjecaja, niti se po njima postupa. To pokazuje jednu vrstu El Dorada kada je riječ o grabljenju novca iz HEP-a. Ova situacija u HEP-u ukazuje da je situacija možda još gora nego kad je bila afera u INA-i.

Republika protiv koalicije s HDZ-om

“Naše predstavništvo se sastoji od 16 ljudi i kada je riječ o koaliciji s HDZ-om svi su rekli ne. Mi smo se osnovali, ne da bi išli u koaliciju s HDZ-om, nego zato što vidimo probleme koje treba mijenjati”, poručuje Škare-Ožbolt.

Predsjednik stranke Republika, Damir Vanđelić, nedavno je za N1 izjavio da je najjači nagon žene da rodi i da je odabir o tome hoće li pobaciti ili ne na njoj, a Škare-Ožbolt kaže da se slaže s njim.

“Pravo žena na odluku o pobačaju se ne može mijenjati. Žena mora imati pravo odluke, to je njena odluka i ničija druga. To je stečeno pravo i ne može se mijenjati. Što se nas tiče u Republici, to je jedinstven stav. Damir zastupa ista stajališta kao i ja.”

Republika – stranka stručnjaka

“Ovo je stranka stručnjaka. Ulaze najvećim dijelom ljudi koji su se afirmirali u svojim područjima. Neki koji nikad nisu bili u politici, pa ulaze mladi, srednje dobi, stariji koji su se potpuno afirmirali i potpuno su neovisni od bilo kakavih utjecajaj. Možda sam ja najviše u politici, ali i ja sam jednim dijelom stručnjak, pa ne mogu reći da sam sto posto političarka, ali imam dovoljno iskustva u tome”, kaže Škare-Ožbolt.

Škare-Ožbolt je kritizirala način na koji se upravlja državnom imovinom.

“Imate pomorsko dobro koje je najveće bogatstvo Hrvatske, a nigdje nije registrirano. Imate državnu imovinu koja još uopće nije upisana na Republiku Hrvatsku, nego su na njoj stari socijalistčki instituti, ona je potpuno neupotrebljiva kao takva”, ističe Škare-Ožbolt.

“Moj prijedlog je bio da se ovaj portfelj nekretninskih upisa prebaci u Ministarstvo pravosuđa i da se u roku dvije god to konačno posloži, a onda da se napravi registar nekretninske imovine. Ne ovo što je sad prema novm prijedlogu zakona – registar, ali kojeg građani ne mogu vidjeti.”

Gradnja Maksimirskog stadiona – predizborni manevar

Škare-Ožbolt kaže da je dogovor koji je postignut oko zemljišta za Maksimirski stadion samo predizborni manevar.

“Ovo je samo jedan predizborni manevar kako bi se pokazalo da radimo sjajnu stvar. To je trebalo odavno napraviti. I sama činjenica da se gradi stadion, a mi ne znamo tko je investitor isto tako pokazuje i daje naslutiti da je ovo samo jedan manevar pred izbore, a onda opet zaborav – jako loše.”

Škare-Ožbolt poručuje kako Republika ne bi prodavala državne nekretnine, nego bi ih davala u koncesiju.

“Zemlja se ne treba prodavati, ali ju treba staviti u funkciju. Svi modeli bivših socijalističkih država, Češka, Sovakčka, Litva… Oni imaju sjajno rješne modele kako upravljati svojim nekretninskim fondovima. Mi to još uvijek nismo stavili u funkciju, nismo ni upisali te nekrentine na Republiku Hrvatsku, a kamo li da smo ih stavili u funkciju.”

Osvrnula se i na slučaj BBB-ovaca koji su već tri mjeseca u zatvoru u Grčkoj.

“Mislim da je tu zakazala i naša diplomacija i naše Ministarstvo pravosuđa – međunarodno pravna suradnja gdje se tebalo na jedan daleko aktivniji način razgovarati s grčkim pravosuđem. Ako Hrvatska može jamčiti objektivnost u postupanju da se ti dečki vrate i praktički budu pod režimom, ali u Hrvatskoj, ne vidim tu neki poseban problem”, smatra Škare-Ožbolt.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Hrvatska na udaru Strasbourga: Hoće li SOA ipak morati objavljivati svoje sigurnosne procjene o opasnim ljudima? Odrekao se 37 milijuna eura: Dobitak na lutriji dao u dobrotvorne svrhe, razlog slama srce