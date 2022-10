Podijeli:







Profesor psihologije Zvonimir Galić koji se bavi upravljanjem ljudskih potencijalima gostovao je u Studiju N1 uživo u kojem je komentorao zakon o radu.

“Mislim da naše tržište rada more puno veći problemi od ovog zakona o radu. On je korektan, malo me podsjeća na svetu vodu, neće suštinski puno toga promijeniti”, rekao je Galić te dodao: “Kao prvo, nije bio reguliran rad od kuće, a druga stvar je regulacija platformskih radnika. Treća stvar je ograničavanje broja ugovora na određeno”.

Psiholog navodi kako mu se čini da se sve odvija srednjom strujom jer su nezadovoljni i poslodavci i sindikati.

“Imamo problem s tri stvari”

“Mi imamo problem s tri stvari, prva je da nedostaje ljudi na tržištu rada, iseljavanje je glavni problem, od ulaska u EU smo izgubili 300 do 400 tisuća ljudi. Nije problem šta ljudi odlaze, problem je šta ljudi ne dolaze”, kaže Galić.

Zatim, kao drugi problem navodi to što ljudi ne idu u penziju sa 65 nego s 55 godina jer procjenjuju da im se isplati ići u mirovine.

“Mirovine su mizerne, no mizerne su i plaće”, kaže psiholog. Kao treći razlog navodi nisku produktivnost.

VEZANA VIJEST Brnardić: Izmjenama Zakona o radu može biti zadovoljna samo Vlada

“Ljudima na poslovima nije dobro, a rade iz ova tri razloga. Zbog plaće, socijalnih odnosa i svoje osobne realizacije”, kaže Galić te dodaje: “Zakon o radu neće riješiti ovo, mi smo proveli istraživanje u kojem je 48 posto ljudi reklo da može pristojno živjeti od svog rada. Njih 80 posto ima plaću manju od 9 i pol tisuća kuna, a njih 90 posto ima manje od 11 i pol tisuća kuna. Mi to nećemo riješiti zakonom o radu. To ima veze s oporezivanjem rada i oporezivanjem imovine”.

Navodi kako su se prije rane mirovine koristile kao mjere socijalne politike. “Jedan dio ide u bijednu mirovinu jer im je plaća bijedno mala”.

“Čak 46 posto ispitanika kaže da se se poslodavac prema njima ne odnosi dobro, a 40 posto njih matra da ima prilike rasti i razvijati se na poslu”, rekao je.

Dakle, sumirao je Galić, niska plaća, loše tretiranje poslodavca, nedovoljna realizacija na poslu generiraju iseljavanje, umirovljenje i nisku motivaciju na radnim mjestima.

“Razlog odlaska je mala plaća”

“Ne plaši me da ćemo nestati kao narod, plaši me funkcioniranje zdravstvenog i mirovinskog sustava”, rekao je.

Isto tako, kaže da je provedeno istraživanje pokazalo da je najveći razlog odlaska mala plaća.

“Ako ja kao posloprimac radim za vas za hrvatsku plaću, zašto ja ne bih radio za europsku plaću od doma? To je jedna prijetnja i jedna prilika koja postoji istovremeno”, kaže psiholog.

Galić kaže kako su najveće motivacije ljudi prije svega njihove potrebe. “Našim je poslodavcima trebalo vremena da shvate da se za radnike treba boriti. Nedavno je izašla informacija da u državnoj upravi više nitko ne želi raditi. Ljudi su prije tražili sigurnost u javnom sektoru, a sad ne žele jer su plaće bijedne, odnosi na poslu su često toksični zbog članskih iskaznica”, rekao je te dodao: “Javni sektor mora biti snažan da bi privatni sektor mogao biti jak. Ja se čudim da donositelji odluka to još nisu shvatili”.

Slabe bolnice, slaba ministarstva i slabi fakulteti će nam se obiti svima u glavu, misli.

“Nedostatak tržišta i ljudi će nas tjerati da se mijenjamo. Moj je strah da ćemo to shvatiti prekasno kad će cijena biti previsoka. Onda ćemo ići po zdravstvene usluge u privatni sektor, djecu ćemo upisivati na privatne fakulčtete jer će se javni sustav urušavati”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.