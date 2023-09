“Slavonijo dok ti ime traje, čuvat ćemo tvoje običaje”. Mogu li Slavonci računati na obećanja vladajućih?

Podijeli :

U Vukovarsko srijemskoj županiji usmrćeno je 17 200 svinja. Razlog afrička svinjska kuga, no nisu usmrćene samo zaražene svinje nego, ukoliko se na gospodarstvu pojavi jedna zaražena moraju se usmrtiti sve. Iako ministrica poljoprivrede Marija Vučković još jednom ponavlja kako će se proizvođači obeštetiti i kako će im se pomoći, mnogi ne vjeruju. Kažu previše je nelogičnosti, a nas proizvodađe želi se uništiti jer nekim lobijima smetamo.

Sjaje se dukati, sviraju tambure i pjevaju Šokci i Šokice.

“Slavonijo dok ti ime traje čuvat ćemo tvoje običaje. Čuvat ćemo tvoje običaje”, ori se bećarac.

No, svečani mimohod, kruna i vrhunac 58. Vinkovačkih jeseni, zasjenile su brige zbog Afričke svinjske kuge. Mještani najistočnije Hrvatske županije vode bitku s virusom koji prijeti tradiciji svinjokolja.

“Mnoge sam čula i vidjela da su u depresiji, da ne mogu doći sebi. Godinama se ta tradicija održava i ovo sada šta se dešava to je stvarno užas”, rekla je Jasna Ban.

“Oni će dobiti odštetu, ali ta odšteta nikad neće biti dovoljna da pokrije sve što su izgubili”, kazala je Biserka Lončarić iz Vinkovaca.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji se krajem lipnja pojavila sumnja na kugu, a sada je najavljena zabrana kolinja u domaćinstvima. Pa će iako poljuljana proizvodnja svinja u idućem period bit još izazovnija i na većim iskušenjima.

“Blago nama majko mila, Slavonija ostade bez svinja”, ore se bećarci.

Problem je sada da ne bi ubili volju kod ljudi koji se time bave. Ljudi žive od toga, a ovo je takav kraj gdje to autentično.

A 33 kilometara od Vinkovaca u općini Bošnjaci bez svinja ostala je obitelj Bilić. Gospodin Ivan ima 72 godina. Od svoje 7. godine posvetio se brizi oko svinja. Kuga je poharala njegovo dvorište. Prošlo je 40 dana od kad je morao eutanazirati svoje blago – 17 svinja, a da nikada nije dobio nalaz da su svinje zaista bile zaražene. Sada prvi puta u njegovom životu u dvoruštu – prazni svinjci.

“Što su vama značile te svinje? Sve, život, od toga smo pravili, gradili, školovali djecu i unučad. Mislite da je bilo nelogičnosti oko mjera? Da, vjeruje da je bilo zaraženih, nisu bile sve, želio sam da zdrave svinje iskoristimo”, rekao je Ivan Bilić, uzgajivač svinja u Bošnjacima.

Mnogo je problema i u provedbi mjera protiv kuge. Slavonija plače nakon uznemirujućih i sablasnih prizora s ulica općine Andrijaševci. Krvavi tragovi ispred kuće obitelji Majer i dalje podsjećaju na prizore mrtvih svinja koje su satima ležale uz cestu.

“Kad se ode u prazan svinjac nakon što je bio pun s 40 svinja to nije lijep prizor. Još me više potresla tzv. eutanazija koja to nije jer su ih ubili pištoljem što me potreslo. Mislio sam da se koriste inekcije ipak je to neki pristojniji način”, rekao je Marko Majer, uzgajivač u općini Andrijaševci.

Slavonija je u 3 mjeseca ostala bez 18.250 svinja. Kuga je zahvatila oko 780 domaćinstava i zadala je velik udarac proizvođačima.

“I razvukla se po cijeloj županiji ta bolest samo zato što se pravovremeno nije reagiralo s dezinfekcijskim barijerama, možda da su špricala vozila koja izlaze iz zaraženih sela nego da je došlo do ovoga. Mislim ljudi su ogorčeni svi”, kazao je.

Apsurdni primjer – u selu Podrinje koje ima 149 stanovika i dio je Vukovarsko-srijemske županiji zabranjeno je prodavanje i klanje svinja. Mještani ne žele pred kamere, kažu, boje se zbog nelogičnosti mjera ASK.

Dok u susjednom selu, udaljenom minutu automobilske vožnje, vlada druga priča pa se ovdje u selu Ada koje pripada Osječko-baranjskoj županiji slobodno mogu klati svinje i prodavati njihovo meso.

“To je strašno gledati susjede kako pate kako se muče, rade za to. Na kraju ubijaju im dok mi evo hvala Bogu još možemo, sretni smo, tužni što drugi ne mogu..ne znam…teško je jako”, rekla je Nataša Malbaša iz Ade.

Na primjeru susjednog sela i onog u kojem ona živi, kaže, vidi se kako mjere suzbijanja širenja bolesti, koja je poharala generacijama obiteljsku tradiciju, nisu jasne.

“Slavonija od toga živi. Mi od toga živimo. Krave su odavno uništli, sad nam i svinje uništavaju, cijene kukuruza padaju..umjesto da budemo ponosni da imamo od čega da živimo, cijela država bi mogla da živi od Slavonije. Oni nas uništavaju”, rekla je.

Nakon usmrćivanja svinjogojcima nije dozvoljeno držati svinje najmanje 12 mjeseci iako je u Srbiji mjera 40-tak dana, a prema direktivi EU 90 dana.

Ljubav prema ovom načinu života izgleda ništa ne može pokositi. No, unatoč tome ostaje činjenica da se u ovoj situaciji događaju brojni problemi i nesrazmjeri koji Slavonci i njihov inat više ne želi, a i ne može trpjeti na vlastitim leđima.

