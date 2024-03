Špika komentirao Milanovićeve izjave o mirovinama: “Ima jedan problem…”

Podijeli :

Mirovine su postale jedna od glavnih tema kampanje. Tihomir Ladišić u Novom danu razgovarao je s Milivojem Špikom iz koalicije Umirovljenici zajedno.

Njegovoj koaliciji ankete daju oko tri posto, više nego mnogim malim političkim strankama.

“Nije to jedna od anketa, nego je to jedina relevantna anketa”, kaže Špika dodajući da im je drago da ih Crobarometar uključio u anketu te da je to sve rezultat njihovog rada.

Za Silvana Hrelju kaže kako “nije predstavnik umirovljenika, nego samo sebe”. “Da je predstavljao umirovljenike ne bi danas imali 800 tisuća umirovljenika kojima treba pomoć. … Budite sigurni, ako HSU bude na listi HDZ-a, imat će i manji rejting nego sada”, govori.

Što se tiče jučerašnje izjave predsjednika Republike da je dizanje mirovina na polovicu prosječne plaće jedan od prvih poteza koje će povući. “Mislim da je kao predsjednik prilično iskoračio iz svojih ustavnih ovlasti. Što se tiče obećanja za mirovine, sami smo reagirali kad je Plenković rekao da će mirovine povećati za 25 posto u naredne 4 godine, a prosječna plaća će biti 1600 eura. Odmah smo rekli da je to smanjenje mirovine u odnosu na plaću. Potpuno je promašeno i da predsjednik države kaže da će prosječna mirovina biti 50 posto. Ima jedan problem, nitko od njih ne kaže kako će to napraviti”, govori.

Špika kaže da su gluposti navodi da bi za povećanje mirovina kakvo traže trebalo 15 milijardi eura.

Ukinuti minimalnu plaću

Minimalna plaća je, tvrdi Špika, najveći prozor za sivu ekonomiju koji država otvara i treba ga zaustaviti. On smatra da treba ukinuti minimalnu plaću i uvesti minimalnu cijenu sata rada. Također, inzistira da mirovine treba izračunavati po formuli 20€ x godine staža.

“Mi u Saboru moramo surađivati s parlamentarnom većinom. Da bismo ih podržali, morali bi prihvatiti ove tri stvari od kojih nećemo odustati. Možemo pregovarati o nijansama, ali to će biti uvjet za suradnju. Nas ne zanima suradnja ‘dajte nam mandat i mi ćemo dizati ruke’. To nas ne zanima. Ja sam bio saborski zastupnik i znam što znači kad imate jednu ruku koja nikom ne treba”, govori Špika.

Kaže kako još uvijek nije u mirovini te da nije iskoristio nijedno pravo koje ima, a nije ih koristio ni dok je bio saborski zastupnik. “Zašto? Zato da mogu reći da od države nisam uzeo ništa, da sam pokušao i dao i da želim i sada pomoći ovima kojima pomoć treba. Ne pada mi na pamet da s Vladom trgujem za osobnu i stranačku korist, samo za umirovljenike. U mirovinu mogu ići i sada, sutra, bila bi pristojna jer sam cijeli život radio i imao pristojna primanja. Meni ne treba, ali ima puno onih kojima treba”, kaže.

Ljude ne zanima prepucavanje nego program

“Ako će se predsjednik Republike uključiti u izbore, trebao je dati ostavku. Čim je to objavio, odmah smo izašli s priopćenjem da Milanović ni ne pomišlja na ostavku, da je to napravio samo da protrese političku scenu, ali da će to brzo splasnuti jer njemu ne pada na pamet da da ostavku jer će se ljudi osjećati prevareni. Ono što nije dobro je da su on i Plenković zauzeli cijeli medijski prostor, a ljude ne zanima ideološko prepucavanje, nego programi. Ljudi prate što mi radimo”, kaže.

Špika poziva umirovljenike da podrže njegovu stranku jer im je to u osobnom interesu. “Doći ćemo do preko pet posto, napravit ćemo dar-mar i pomoći da se eliminira ova korupcija i sve što nije kako treba u državi”, zaključio je.

