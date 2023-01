Srbija najavila bolje odnose s RH. Ministar: Moraju ispuniti naša očekivanja

Podijeli :

Izvor: N1

Gordan Grlić Radman (HDZ), ministar vanjskih i europskih poslova u Dnevniku N1 komentirao je ulazak Hrvatske u Schengen i eurozonu.

Hrvatski ministar smatra da se kod predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen vidi njezin iskren pristup i oduševljenje hrvatskim uspjesima.

“Ona to ne skriva. To se moglo vidjeti u njezinom govoru na Bregani, kao i u govoru predsjednice Slovenije. To su bili trenuci kada sam ja osjetio toliki osjećaj ponosa. Bio sam preplavljen emocijama. To je doista povijesni trenutak i to nikada ne može iščeznuti”, kazao je Grlić Radman.

Koristi za Hrvatsku

Na pitanje kako se hrvatski ulazak u ove dvije europske integracije može iskoristiti na najbolji mogući način, ministar je odgovorio:

“Mi smo uvijek govorili i očekivali da budemo bliže Europi. Uvijek smo govorili da pripadamo europskom kulturološkom krugu i sada smo dobili potvrdu. Potvrđen je hrvatski identitet preko Europske unije. Naravno da je valuta isto dio identiteta, ali sada su i u kovanicama hrvatski brendovi. Tu se multiplicira hrvatski identitet.”

Ističe da će se to prije svega odraziti na turizam.

“Hrvatska je autodestinacija, sada će turisti moći lakše dolaziti na hrvatski Jadran. Jačat će se gospodarstvo, i politički osnažujemo, i sigurnosno. Jača se i naša odgovornost prema granicama s trećim zemljama. Mi postajemo odgovorni za susjedstvo Zapadnog Balkana, čuvamo granice EU-a”, naveo je ministar dodajući da se može odraziti na puno aspekata, ali da u svakom slučaju kroz to raste i rejting Hrvatske.

Upitan hoće li hrvatska granica biti sada neki zid koji će dijeliti dvije Europe, Grlić Radmane je kazao da je hrvatski nacionalni interes stabilnost Balkana, a osobito Bosne i Hercegovine s kojom dijelimo najdužu granicu.

“Tko više od Hrvatske želi BiH u EU? Pomoći ćemo BiH da ispuni sva pitanja koja su joj uvjet za članstvo u EU”, rekao je.

Šef srpske diplomacije: U 2023. namjeravamo odlediti odnose s Hrvatskom

Zatopljenje odnosa s Beogradom?

Dok srpski šef diplomacije Ivica Dačić šalje poruke da Srbija planira odlediti odnose s Hrvatskom, Grlić Radman ističe da Hrvatska nikada nije bila protiv želje da se nešto učini.

“Dapače, slali smo poruku i Srbija nije trebala kucati na otvorena vrata. Naravno da su nam dobrosusjedski odnosi u interesu, ali moraju se ispuniti i određena očekivanja. Još uvijek imamo nasljeđe Domovinskog rata, velikosrpske agresije s kojom se Srbija mora suočiti, više od 1.830 nestalih osoba, odštete logoraša…”, naveo je ministar.

Svečano obilježavanje bez Milanovića

U novogodišnjem simboličnom obilježavanju ulaska Hrvatske u Schengen i eurozonu nije sudjelovao predsjednik RH Zoran Milanović. Ministra smo upitali je li bio pozvan, ali on kaže da to ne zna.

“Mi smo radili svoj posao. Vlada je ona koja je po Ustavu odgovorna i ima najviše zadataka, ovu državu vodi Vlada. Vlada je prije svega i zaslužna za ulazak u schengenski prostor. Plenković je najavio ulazak u eurozonu i mi smo ispunili sve te uvjete. Ovdje su ispunjeni ciljevi Vlade. Je li netko predsjednika od strane dužnosnika zvao, ja ne znam”, rekao je Grlić Radman.

Dodao je da je Milanović sve to skupa relativizirao, što on smatra da je šteta.

“Mislim da bi se trebao radovati uspjesima Vlade jer su to uspjesi države”, kaže Grlić Radman koji očekuje da Milanović u novoj godini bude konstruktivniji.

