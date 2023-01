Zbog lošeg vremena kaos na cestama: Za kamione zatvorene sve ceste prema moru

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji, Rijeci ili Istri i obrnuto trenutno nema slobodnog cestovnog pravca.

Zbog olujnog vjetra zabrana je prometa za sva vozila:

autocestom A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje;

Jadranskom magistralom (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene;

na Krčkom mostu.

Promet je dopušten samo za osobna vozila:

autocestom A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice;

Jadranskom magistralom (DC8) između Senja i Karlobaga;

riječkom obilaznicom (A7) Škurinje-Orehovica;

državnom cestom Gospić-Karlobag (DC25);

državnom cestom Maslenica-Zaton Obrovački (DC54);

na Paškom mostu.

Na autocesti A7 Draga-Šmrika, Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99) te lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107 ) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. Skupina).

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac kraj graničnog prijelaza BREGANA u smjeru Slovenije kolona je teretnih vozila oko 5 km zbog zabrane u Sloveniji (na snazi zimski uvjeti zbog čega je zabrana prolaska teretnim vozilima u smjeru Ljubljane). Preporučuje se za promet teretnih vozila korištenje pravca A2 Zagreb - Macelj.

U većem dijelu unutrašnjosti, Lici i Gorskom kotaru otežano se vozi zbog snijega, a moguća je i poledica. Zimski su uvjeti na cestama u Gorskom kotaru, Lici, na sjeverozapadu Hrvatske. U priobalju puše bura s olujnim i orkanskim udarima. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, na put ne kreću bez zimske opreme, a ako je moguće odgode putovanje.

Zimski su uvjeti i promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama na cestama (detaljan grafički prikaz nalazi se na Interaktivnoj karti HAK-a):

autocesta A1 Karlovac-Bosiljevo-Otočac-Gospić-Sveti Rok-Maslenica;

autocesta A6 Rijeka-Zagreb na dionici Kikovica-Bosiljevo-Karlovac;

DC1 Čeglje-Karlovac-Slunj-Vaganac-Korenica-Gračac-Knin;

DC3 (stara cesta kroz Gorski kotar) Karlovac-Zdihovo-Delnice-Kikovica;

DC6 Jurovski Brod-Donje Stative;

DC25 Korenica-Lički Osik;

DC23 Duga Resa-Generalski Stol-Josipdol-Kapela; Senj-Žuta Lokva;

DC27 Gračac-Zaton Obrovački;

DC42 Josipdol-Plaški-Saborsko-Kuselj;

DC50 Žuta Lokva-Lički Osik i čvor Sv. Rok-Gračac;

DC52 Špilnik-Korenica;

DC204 GP Pribanjci-čvor Bosiljevo;

DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo;

DC218 Donji Lapac-GP Užljebić;

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj;

DC541 Mali Modruš-čvor Novigrad (A1);

DC522 čvor Udbina-čvor Gornja Ploča;

ŽC5144 Sveti Juraj-Krasno, ŽC5140-Krasno-Otočac;

na državnim, županijskim i lokalnim cestama Zagrebačke županije;

na svim lokalnim i županijskim cestama Ličko-senjske županije.

na većini državnih, županijskih i lokalnih cesta u Gorskom kotaru (Čabar, Vrbovsko, Delnice, Gornje Jelenje);

DC218 Bjelopolje-Donji Lapac;

ŽC5217 Bruvno-Mazin-Dobroselo, ŽC2032 Mrzle Vodice-Gornje Jelenje, ŽC5062 Lič-Lukovo LC Brod Moravice-Vele Drage-Razdrto zatvorene za sav promet.

U većem dijelu unutrašnjosti otežano se vozi zbog snijega, a moguća je i poledica. Zimski su uvjeti na cestama u Gorskom kotaru i Lici te na sjeverozapadu Hrvatske. U priobalju puše bura s olujnim i orkanskim udarima. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, na put ne kreću bez zimske opreme, a ako je moguće odgode putovanje.

Zbog vode na kolniku za sav promet zatvorene su:

DC36 Karlovac-Sisak na dionici Šišljavić-Donja Kupčina, u mjestima Koritinja, Gradec Pokupski, Jamnica;

ŽC3156 Mala Gorica-Žažina (na makadamskom dijelu);

ŽC31190 u mjestu Lijevi Štefanki;

ŽC3195 kod mjesta Gračenica Šišinečka;

ŽC5153 Gornji Kosinj-Bukovac-Kosinjski;

ŽC3275 u mjestu Donje Jame;

ŽC5146 Donji Kosinj-Rudinka;

ŽC6166 u Omišu;

LC34072 Gornje Mekušje-Kamensko;

LC33086 u mjestu Skela;

LC67209 Veliki Prolog- Draževitići;

LC67203 Kotezi-Dusina;

LC50118 Floričići-Jakomići;

LC67207 Vrgorac-Orah (preko polja);

nerazvrstane ceste na području mjesta Brođani, Brežani i Donje Mekušje (Karlovačka županija).

Zbog aktivnog klizišta na državnoj cesti DC5 dionici Okučani-Lipik vozi se usporeno, uz privremenu regulaciju i ograničenje brzine od 30 km/h.

Na DC47 Trokut (g.ž.PS)-čvor Novska (A3)-Hrvatska Dubica-Hrvatska Kostajnica (D30)-Dvor (D6) zbog visokog vodostaja rijeke Une i oštećenog kolnika zabranjuje se promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona i ograničava se brzina na 40 km/h.

Zbog zimskih uvjeta zatvorena je državna cesta DC547 Sveti Rok-Mali Alan-tunel Sveti Rok i ŽC5203 Srb-Otrić, a za teretna vozila zatvorena je državna cesta DC232 Sisak-Jasenovac od ustave Trebež do mosta na rijeci Trebež.

Vozi se jednim trakom, naizmjence, uz privremenu regulaciju prometa (semafore):

zbog odrona na Jadranskoj magistrali (DC8) u mjestu Gradac;

zbog oštećenja kolnika na Jadranskoj magistrali (DC8) na mostu Bistrina kod Stona;

zbog odrona na DC29 Kašina-Laz Bistrički i županijskoj cesti ŽC6260 u mjestu Blato na Cetini.

ZATVORENE DIONICE CESTA ZBOG RADOVA:

DC30 Ulica V. Nazora u Petrinji (do daljnjeg);

DC38 na mostu u mjestu Kusonje kod Pakraca;

DC206 Kostel-Druškovec Humski (do 30. ožujka 2023.);

DC231 u Samoboru između Ulice Ante Starčevića i Matice iseljenika (do 17. veljače);

DC417 Osijek (Vukovarska cesta)–Nemetin (do 1. ožujka 2023.);

DC525 Pleternica-naselje Bilice (do 11. veljače 2023.);

DC544 od Prgomelja do Velikih Sredica kod Bjelovara (do 25. ožujka 2023.).