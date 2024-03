Stipić: “Obrazovanje nije prošlo dobro, Vlada to može riješiti potezom pera”

Podijeli :

Sindikat Preporod i tri nastavničke grupe sutra u podne na Europskom trgu imaju prosvjed "Mijenjajte koeficijente" zbog nezadovoljstva uredbama o koeficijentima koje je donijela Vlada. Željko Stipić, predsjednik Sindikata Preporod gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović.

“Uredba je danas stupila na snagu, a mi ćemo reagirati sutra”, rekao je na početku Stipić te dodao:

Sanja Šprem: Sindikat Preporod u svom očitovanju nije tražio ništa – bave se populizmom

“Uredbu, za razliku od Zakona, Vlada može mijenjati. To nije uklesano u kamen. Obrazovanje nije prošlo dobro. Jedna od poruka sutrašnjeg prosvjeda je – promijenite to što prije. Za njih izbori jesu kritičan trenutak, a a za sindikate dobar trenutak. Kad ćeš stisnuti ako ne sad, a osobito ako nam je napravljena nepravda – a jest. Procijenjujem premijera i ministre kao vrlo pragmatične osobe, a to se može riješiti jednim potezom pera.”

Stipić kaže da su svi prošli jako loše.

“Jako nas vrijeđa to što se nije dogodilo ono što se najavljivalo: za isti rad, ista plaća. Raditi u školi znači imati niži koeficijent, bez obzira jeste li spremačica, kuhar ili učitelj. To je desetak posto, ali vrijeđa. Učitelj i nastavnik ne mogu biti zadnja rupa na svirali. Protiv toga se borimo. Sutra u podne na Europskom trgu bit će sedam govornika, imat ćemo i posebne goste. Poruke će biti jasne i usmjerene prema Vladi jer naš problem ne može nitko drugi riješiti. Bit će jako kreativnih transparenata. Ovo je zahtjev za primjereni položaj obrazovanja, ali i za bolju Hrvatskom”, rekao je Stipić.

