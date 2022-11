Stipić: Premijer poslije našeg sastanka nije smio izaći u javnost

Podijeli:







Predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić bio je gost N1 Studija uživo u kojem je komentirao potpisivanje ugovora između Vlade i sindikata.

“Nisam bio na potpisivanju ugovora jer naš sindikat nije sudjelovao u tome. Ljudi su imali priliku izjasniti se i ja sam zadovoljan radi toga. Ipak nije zanemarivo da se 32 tisuće radnika u osnovnim i srednjim školama osobno izjašnjavalo. Sedamnaest tisuća ljudi u sindikatu je bilo protiv potpisivanja, dok je petnaest tisuća njih bilo za. No, ne broje se glasovi tako nego se broje u pojedinim sindikatima”, rekao je.

Navodi kako je njegov sindikat ostao izvan toga, 65 članova se izjasnilo protiv.

“Poruka tog izjašnjavanja je da su naši članovi jako podijeljeni, nisu toliko podijeljeni sindikati nego članovi. Ako imate tako tijesnu većinu, znači da postoje oni koji su nezadovoljni onim što ste vi u njihovo ime dogovorili. To osobito nije dobro pred akcije kojih će vjerojatno biti. Nama slijede pregovori za granske kolektivne ugovore. Pojedino članstvo nije dobra pretpostavka za bilo kakvu vrstu pritiska”, rekao je.

Kaže kako će se u tim pregovorima pregovarati o svemu onome o čemu se ne pregovara u kolektivnom ugovoru.

“Prava koja proizlaze iz granskih ugovora su dodaci i uvećanja na plaće, pa dodaci putnicima, zatim uvećanje plaće za rad s učenicima koji se školuju po prilagođenim programima, vođenje djece na školske izlete… No, to se ne može mjeriti s pravima iz temeljnog kolektivnog ugovora iako i ovdje treba uložiti puno napora da prava koja proizlaze iz granskih ugovora prate ovu inflaciju, da ipak ima nekog uvećanja i s druge pak strane, da sve skupine radnika osjete neki učinak koji će proizići iz granskih ugovora”, kaže sindikalist.

Navodi kako ovaj aranžman s Vladom ima dvije dimenzije.

“Drugi dio paketa je nepovoljan”

“Inflacija je na godišnjoj razini gotovo 13 posto, a mi smo kroz sve ovo ostvarili 4 posto. To je neka cijena koju su zaposleni u javnim službama platili u ovoj situaciji. Objektivno, cijena našeg rada se smanjila. No, ono što je naš najveći problem je 2023. godina. Sindikati su inzistirali da se pregovara u paketu, ja nisam bio najsretniji time. Mislio sam da je dobro što prije riješiti ovu godinu pa ćemo onda sljedeću, ali Vlada je to sve htjela u paketu”, rekao je te dodao: “Ali drugi dio paketa je nepovoljan. Ministar financija već sad najavljuje inflaciju od otprilike 6 posto, ono što smo mi dogovorili nije ni blizu tomu. To je maglovito obećanje zbog kojeg se nakon turističke sezone opet očekuje čudo. To znači da smo mi pristali na ozbiljno smanjenje cijena rada u sljedećoj godini”.

Kaže da su radnici javnog sektora u prošloj godini imali zamrznutu plaću, a inflacija je iznosila oko 2 posto.

“Ove smo godine izgubili 8,9 posto, a sljedeće godine ćemo izgubiti sigurno toliko da ćemo biti ispod 2019. kad govorimo o nama u prosvjeti. Sve se istopilo i mi se vraćamo negdje na 2017. i 2018. Odgovor našeg članstva je na ovu ponudu upravo zbog toga bio takav”, rekao je pa je nastavio: “Glave su se ohladile, pa i moja. Svemu ovomu je pridonio i premijer koji poslije našeg sastanka nije smio izaći u javnost, osobito zato što je znao da slijedi izjašnjavanje jer smo to tamo rekli”.

Stipić kaže kako se polovica članova sindikata u tom trenutku još uvijek izjašnjavala pojedinačno i to je dodatno iritiralo članove.

“S jedne strane te zovu da se očituješ, a s druge strane kažu da je sve već sve dogovoreno. Ovaj rezultat je i poruka premijeru. Ja sam i na sastanku rekao da se to nije smjelo tako napraviti, treba poštovati članove i zaposlenike. Pojedinačno izjašnjavanje je najviši oblik demokratičnosti u organizacijama i premijer je svojom nesmotrenošću sigurno pridonio tomu da taj rezultat bude tako tijesan, a to nije dobro ni za Vladu ni za naš sindikat”, kaže.

Stipić smatra da bi rezultat bio drugačiji i članstvo bi bilo manje podijeljeno da premijer nakon sastanka nije odmah istupio u javnost.

“U dva sindikata nismo ispunili cilj”

“Vlada je uložila određen napor što se tiče ponude za 2022. godinu, ali ponuda za 2023. je katastrofa. Kakav deveti mjesec? Ako imaju stvarno časne namjere riješavati problem s nama, to je trebalo napraviti što prije. Oni sad to najavljuju da će to ionako napraviti, a samo zato da bi ugasili vatru. Ako stvarno tako misle, to su onda mogli staviti na papir, to bi znatno utjecalo na raspoloženje našeg članstva”, rekao je.

Navodi kako u dva sindikata nije ispunjen cilj, a u nekim drugim sindikatima misle da ako on već nije ispunjen, da su bar jako blizu tog cilja.

Na pitanje što misli o izjavi Ane Tuškan iz Sindikata učitelja koja je navela za N1 da smatra da je Stipić imao dogovore s ministrima te da je bio spreman pristati na lošiju ponudi čineći ovo sve predstavom, sindikalist odgovara: “Rekao sam da neću polemizirati sa svojim kolegama, nema nikakvog smisla. Podjele su ionako tu, svaki moj odgovor bi to dodatno produbljivao. Prvi put čujem da se dogovarao netko tko nije pristao na dogovor. Zar to nije posvađano s logikom? Da se dogovarao onaj koji nije pristao, a da su pristali oni koji se nisu dogovarali. Mislim da je to pametnom dosta”, rekao je.

Stipić se nada da će vrlo brzo krenuti pregovori za granske kolektivne ugovore.

“Mi smo kao sindikati tu već formulirali određene zahtjeve i imamo određene polazišne pozicije. Neće to biti lako, ali mi taj posao moramo zajednički odraditi. Svijet nije stao, nije život stao, sindikalna se borba mora nastaviti. Sljedeća će godina biti teška, ne čeka nas ništa dobrog”, rekao je.

Smatra da će rasti i troškovi života, ali da će Sindikat morati preispitati i neka neka svoja rješenja, možda čak i iz temeljnog kolektivnog ugovora.

“Nama je vrlo važan članak koji govori o prijevozu, u svibnju smo se u ugovoru s Vladom vezali za cijenu dizela, ali sad znamo da se na nekim benzinskim crpkama u Hrvatskoj više ne može naći to gorivo koje je koštalo 13 kuna nego sad cijena iznosi 16 kuna. Puno naših učitelja i nastavnika to ne može podnijeti. To će biti jedan izazov mimo ovih pregovora jer ako to Vlada sve čini u dobroj vjeri, neka onda naprave da tog goriva stvarno ima na benzinskim crpkama. Hajdemo onda sjesti i redefinirati taj ugovor”, rekao je.

Navodi kako je uvijek svim sastancima tražio da se uključi premijer jer kako kaže, to je izrazito bitno.

“Ministri bi trebali odraditi taj posao, ali znate kako je to u Hrvatskoj. Ne može se otvoriti 3 kilometra neke ceste da se ne ukaže premijer, a ovdje se ipak radi o milijardama kuna. Nije to samo s ovim premijerom, to su radili i njegovi prethodnici. Nama je važno da on bude na sastancima jer bi to sve onda bilo prije gotovo. Mi smo to već mogli riješiti na drugom sastanku da je on došao, tad bi već za rujan bila povećana osnovica, a sad je dogovorena za listopad. To je razlika od 200 milijuna kuna. Bez obzira što nas uvjeravaju da žele brzo riješiti pregovore, nikad to ne ispadne tako brzo nego se uvijek kupi neko vrijeme. I ti koji ugovaraju moraju čekati da se ukaže šef i da on kaže kako će biti. To je Hrvatska”, zaključio je.

