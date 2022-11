Podijeli:







Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić komentirao je u N1 Studiju uživo sporazum Vlade sa sindikatima javnih i državnih službi, koji je potpisan u utorak.

Kaže kako osobno nije nazočio potpisivanju sporazuma jer je Veliko vijeće sindikata jednoglasnom odlukom odlučilo da ta ponuda nije prihvatljiva i da se taj sporazum nije trebao potpisati. “Ja zato nemam tamo što tražiti i uveličati proslavu. Naš je najveći problem iduća godina. Ove je godine i napravljen nekakav pomak, ali imamo rast plaća od deset posto, a inflacija je oko 12,8 posto. Tek smo sada, pred kraj godine, došli blizu stope inflacije. Sve ovo vrijeme prije toga mi nismo imali odgovarajuće praćenje rasta cijena, što znači da je Vlada isplaćivala plaće u manjoj vrijednosti. Profitirao je državni proračun, a oštećeni su naši članovi”, rekao je.

VEZANE VIJESTI Potpisan sporazum Vlade i sindikata: “Bolje vrabac u ruci, nego golub na grani” Bilo je gusto, no referendum je prošao: Pao dogovor sindikata i Vlade

“Imamo predviđeni rast plaća od dva posto i pregovore tek u devetom mjesecu, a inflacija će sigurno biti veća do tada. Mora se promatrati vremenski period u kojem je inflacija nastupila, odnosno od početka do kraja godine. Veliko vijeće sindikata to je prepoznalo kao problem i donijelo odluku da se tako nešto ne potpisuje”, rekao je.

Osvrnuo se na komentare ostalih sindikalista, koji kažu kako je “bolji vrabac u ruci, nego golub na grani”. “Ako možete uhvatiti goluba, pokušajte to učiniti. Valja znati da je dio naših članova vjerovao da Vlada, u slučaju da se ne potpiše taj sporazum, neće isplatiti povišicu koja je najavljena i dogovorena. Koja je vjerojatnost da će predsjednik Vlade reći da to neće isplatiti zbog osvete? Takva vjerojatnost je jednaka nuli. To bi bilo političko samoubojstvo”, rekao je.

“Nije nas Plenković nadigrao, već je dio članova krivo vjerovao da će ostati bez povišice. Ako Vlada samostalno donosi odluku, onda ju samostalno može i promijeniti. Mi smo procijenili da je to nemoguće izvesti u uvjetima inflacije”, rekao je.

Kako navodi, nije postojao nikakav rizik u nepotpisivanju tog sporazuma. “Ljudi bi svakako dobili tu povišicu. Nije se dobro postupalo, niti dovoljno razgovaralo. Da smo se sastali i sreli, svi bismo razumjeli da ne možemo toliko čekati nove pregovore”, rekao je.

“Sindikati državnih službenika zapravo i nisu sindikati, to su organizacije koje fingiraju sindikalni posao. Vidite da oni sve potpisuju i da im Vlada izlazi u susret po mnogo toga. Vlast im pogoduje i time stvara razdor između javnih i državnih sindikata. Rekao bih da su sindikati poželjeli da ne moraju organizirati štrajk, jer je u javnim službama to jako teško organizirati. Ne može liječnik štrajkati ako mora obavljati operacije, a sindikalni čelnici to znaju. Zato ti ljudi ne želi riskirati i nisu sigurni da će im štrajk uspjeti”, rekao je.