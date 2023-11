Stiže naoblačenje s kišom, u ovim krajevima bit će i snijega

Podijeli :

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Veliki ciklonalni vrtlog sa središtem zapadno od Velike Britanije i Irske premješta se prema istoku, s njim povezan nestabilan hladan oceanski zrak prodro je nad europsko kopno i struji sjevernije od Alpa prema istoku. Nestabilan zrak zaobliazi Alpe sa zapada i istoka te prodire južno od Alpa gdje dolazi do formiranja Genovske ciklone. Razvoj sinoptičke situacije ukazuje na brz i intenzivan razvoj ciklone nad Genovskim zaljevom i njeno spuštanje po zapadnoj obali Apeninskog poluotoka prema obali Afrike.

Prema današnjim izračunima numeričkih modela za prognozu vremena izgledno je stvaranje medicana (tropske ciklone nad Mediteranom) koji će obilnu oborinu praćenu jakim vjetrom donijeti nad Italiju. Vrijeme na Jadranu bit će pod utjecajem prolaza medicana te će se formirati plitka ciklona nad Jadranom koja će se brzo spuštati po osi Jadrana prema jugoistoku. Premještanje ciklone pratiti će brza promjena temperature zraka – najprije porast po jugu, a zatim zahlađenje s burom.

Prognoziramo obilne oborine osobito na Jadranu i u planinama zaobalja. Vjetar će brzo mijenjati smjera i brzinu, tako da će jako oštro i jugo skrenut na sjevernom Jadranu na buru i tramuntanu.

Danas se još nalazimo pod utjecajem povišenog tlaka grebena Azorske anticiklone. Tlak zraka zbog približavanja poremećaja sjeverno od Alpa počeo je padati i nagovješta promjenu vremena koja će nastupiti početkom idućeg tjedna.

Jutros je u unutrašnjosti mjestimice bilo mraza s temperaturom zraka na visini 5 cm od tla između -6 i -2C. Tijekom dana vrijeme će biti stabilno sunčano vrijeme uz manji porast naoblake u sjeveozapadnim krajevima unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak koji će u noći na ponedjeljak jačati. Najviša dnevna temperatura u

unutrašnjosti od 6 do 11, na Jadranu od 12 do 16 °C.

Sutra u ponedjeljak promjenjivo oblačno osobito u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na Jadranu gdje će jugo jačati te će poslijepodne i navečer na sjevernom Jadranu na Kvarneru i Gorskom kotaru mjestimice uz jugo padati kiša. Jutarnje temeperature u unutrašnjosti oko 3, a na Jadranu od 5 do 10, na otocima koo 13C. Najviše dnevne temparature u unutrašnjosti oko 13, a na Jadranu do 17C.

Naoblačenje s kišom će se u noći na utorak i u utorak prijepodne sa zapada proširiti na cijelu zemlju. Obilne oborine prognoziramo u utorak na Jadranu i uz Jadran. Temperatura zraka u padu, u drugoj polovici dana na sjevernom Jadranu jugo će okrenuti na sjeveroistočnjak – buru uz prestanak oborina i djelomično kidanje naoblake. U planinskim krajevima unutrašnjosti iznad 800 metara nadmorske visine kiša će u utorak poslijepodne prelaziti u susnježicu i snijeg.

