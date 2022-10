Što s otpadom na grobljima nakon blagdana Svih svetih i Dušnog dana?

Podijeli:







Uoči nadolazećih blagdana Svih svetih i Dušnog dana nakon kojih tradicionalno ostaje puno plastike, zagrebački vijećnik Renato Petek govorio je o ideji boljeg planiranja i sanacije otpada od svijeća i cvijeća.

Za početak, napomenuo je Petek, trebalo bi bolje planirati da bi ga poslije bilo što manje.

“Po broju stanovnika, Hrvatska je druga zemlja u Europi po količini plastičnog otpada s parafinom svijeća koji ostaje poslije na grobljima, a koji se vrlo teško zbrinjava jer se ona plastična omotnica mora ručno odvojiti od parafina da bi se mogla koristiti oba materijala”, upozorio je Petek.

Smatra da bi trebalo uvesti prirodne materijale te kupovati nešto što dugoročno možemo koristiti.

“Primjerice, staklenka u koju ide samo uložak koji kupujemo i mijenjamo ili su to materijali koje možemo iskoristiti od nečeg iz kuće. Što se tiče cvijeća, tu možemo ići sa sadnicama, s trajnijim biljem, a ne samo rezanim cvijećem i to bi trebali primjer pokazati političari kada delegacije budu ostavljale cvijeće”, naveo je Petek.

Dotaknuo se i elektronskih svijeća koje se također mogu puno dulje koristiti od obične svijeće, ali dodaje da tu imamo drugačiji problem jer se otpad od baterija onda treba zbrinjavati kao opasni otpad.

Potvrđuje da je zbrinjavanje takvog otpada također jedan izdatak za grad.

“Lokalna samouprava se mora pobrinuti za otpad s groblja, bez obzira radi li se o svijećama ili vijencima. Došlo je do pozitivnog pomaka na našim grobljima u Zagrebu, gdje vrijedni radnici čak ručno odvajaju zeleni dio od metala i plastike pa se to može razvrstati. No često jedinice lokalne samouprave nemaju kapacitete”, rekao je Petek.

“Država bi trebala poticati ekološke, one voštane svijeće koje smo nekada koristili, koje su puno jednostavnije za baratanje kasnije jer nemamo kontaminiranu plastiku”, dodao je.

