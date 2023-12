Kraj prosvjeda seljaka: Pokrovac kaže da idu kući, ali i da je borba tek počela

Podijeli :

N1 / Tea Mihanović

Naša Tea Mihanović na GP Županja prati prosvjed svinjogojaca. Tomislav Pokrovac ranije u četvrtak je najavio da će Stožer za obranu hrvatskog sela donijeti odluku kada dobije zaključke sastanka od Ministarstva. Pokrovac je posljednjih tjedana vrlo glasno kritizirao predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, ministricu poljoprivrede Mariju Vučković, čiju je smjenu u nekoliko navrata tražio i poteze koje je Vlada povukla kako bi se nosila s afričkom svinjskom kugom i samim prosvjedom. Nakon posljednjeg sastanka je ublažio retoriku pa se svi pitaju je li prosvjedu došao kraj.

Sve pratimo na našem portalu i u programu N1 televizije.

Naša reporerka javlja kako je veliki broj seljaka koji se nalaze na GP Županja upalilo traktore i kako se čini da se spremaju na povlačenje. Sastanak Stožera još uvijek traje i čeka se obraćanje Tomislava Pokrovca.

S traktora je pročitan dio zapisnika sa sastanka s Ministarstvom koji je popraćen pljeskom okupljenih prosvjednika.

Što se tiče klanja, odnosno eutanazije zdravih svinja, toga više nema, kaže Pokrovac. “Mogu reći da je hrvatski narodu uspio i napravio dobru stvar za hrvatsku poljoprivredu, ostavio je tradiciju na selu, borio se i uspio u tome. Za sedam dana imat ćemo novi sastanak u Slavoniji s potpredsjednikom Vlade i ministricom poljoprivrede. Možemo biti zadovljni, trebamo otići svojim kućama. Ovaj ću tren raspustiti prosvjede u svim županijima. Svi idemo svojim kućama, prirpemiti se za anš blagdan Božić. Svima želim sve najbolje, ova je borba tek počela, nije završila. Imamo puno problema, nova naša tema će biti poljoprivredno zemljište”, poručio je Pokrovac.

Okupljenima se kratko obratio i Milenko Bilić koji je svima zahvalio na podršci i rekao kako se na ovom prosvjedu vidjelo da mogu prosvjednici i policija surađivati.

“Ne idemo dok ne dobijemo papir”

Duško Pavlik rekao je našoj Tei Mihanović kako su ostale još tri točke oko kojih se treba dogovoriti, a da su se oko ostalih uglavnom složili. “Nećemo otići dok ne dobijemo papir, zapisnik. Ovaj uspjeh nije samo od Duleta, Pokrovca, Bilića, to je uspjeh svih dečki, ne možemo ovo nikom pripisati, samo nama”, kaže i dodaje kako bi pobjeda bila da je klanje počelo 15. studenog.

Pokrovac: Anušić je dijete sa sela, razumije nas N1 komentar: Preokret u pregovorima prosvjednika i Vlade. Je li Anušić odigrao ključnu ulogu?

“Ako dođe taj papir, složit će se svi s time jer ovo više nema smisla”, kaže Pavlik, ali nije želio reći da će prosvjed završiti dok ne dobiju papir koji će potvrditi dogovor s Ministarstvom.

I Pavlik priznaje da je ministar obrane Ivan Anušić dao svoj obol ovom dogovoru. “On je naš čovjek, Slavonac, razumije nas”, kaže. Dodaje da je i razgovor s ministricom bio dobar i konstruktivan. Inzistira da nikud ne idu dok ne dođe – papir.

“Od prvog dana govorim…”

I svinjogojac Ilija Miličić rekao je našoj reporterki kako čekaju papir. “Žalosti me. Ovdje sam svaki dan, prvi sam prosvjednik, došao sam prije svih traktora. Od prvog dana govorim da, kad se pojavilo žarište, Ministarstvo, službe i veterinari, nisu postupili prema europskim normama. Oni su trebali promoptno, ne sutra, prekosutra, blokirati u krugu tri kilometra sve svinje da se ne virus ne širi dalje, zatim u krugu 10 kilometara napraviti barijere da se prati širenje virusa. To nije učinjeno. Mi ne bi do ovoga došli.”

“Da nisu ubijane zdrave svinje, ja bih sada imao svoje svinje, za sebe, ne bih čekao dotaciju od države”, kaže Miličić.

Uskoro više

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok