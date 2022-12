Strani mediji: Messi nije normalan, a evo tko su najveći gubitnici među Hrvatima

Podijeli :

Izvor: REUTERS/Carl Recine

Nakon što je Argentina s 3-0 slavila protiv Hrvatske i izborila finale Svjetskog prvenstva, strani mediji su objavili niz hvalospjeva na račun najboljeg igrača Lea Messija koji je zabio za vodstvo Argentine s bijele točke.

Ugledni AS Messija opisuje kao da nije s ovog svijeta. “Marsovac po imenu Messi”, naslovljen je njihov tekst.

Francuski L’Equipe piše da je Argentina kaznila Hrvatsku i izborila finale SP-a.

Španjolska Marca objavila je nekoliko tekstova nakon utakmice s naslovima: “Čudesni Messi nadahnuo Argentinu”, “Je li rasprava o Messiju kao najvećem ikad konačno gotova? Ovaj potez u stilu Maradone bi to mogao potvrditi”, “Messi je zaplesao i ostavio Gvardiola iza…”.

ESPN se također fokusirao na Messija, navodeći da je njegova magija odvela Argentinu u finale.

“Genijalni Messi osigurao je mjesto u finalu SP-a”, piše Guardian.

Goal.com je napravio popis pobjednika i gubitnika u ovoj utakmici. “Lionel Messi nije normalan”, započinje Goal koji je posebno nahvalio Messijevu asistenciju za konačnih 3-0.

“Kako Messi ovo radi? Čovjek ima 35 godina, a ipak je u finalu SP-a i to nakon što je odigrao ključnu ulogu u pobjedi Argentine protiv Hrvatske.”

Goal navodi da su Joško Gvardiol i Luka Modrić najveći gubitnici u porazu Hrvatske. Navodi da je Gvardiol već dokazao da ima izvanrednu perspektivu pa su ga neki do ove utakmice već proglasili najboljim braničem na turniru.

No, nakon poteza Messija kada je okrenuo Gvardiola, a potom i asistirao Alvarezu, to više nije tako. Ipak, Goal ističe da nema srama u tome da te osramori najbolji igrač ikada, pogotovo kada imaš samo 20 godina, no to mu neće pomoći da ovo lako zaboravi.

Kao drugog gubitnika Goal navodi Modrića te piše da ovo jednostavno nije bila njegova večer. On se nikad neće prestati boriti, njegov moto je ‘Nikad ne odustaj’.

Ipak, malo je vjerojatno da će Modrić zaigrati na sljedećem SP-u, ali nikad se ne zna…