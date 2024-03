Komunikolog: HDZ je jako dobro prepoznao što treba prosječnom hrvatskom biraču

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL

Komunikolog Marko Župa bio je gost Newsnighta u kojem je s našim Ilijom Radićem razgovarao o tome što je obilježilo saziv Hrvatskog sabora i o tome koliko su zaista vladajući i oporba spremni za parlamentarne izbore, ali i što bi trebali promijeniti u svojoj kampanji.

“Zadnje četiri godine su bile jako dinamične, ne samo u Saboru i Hrvatskoj nego i u svijetu. Ako sumiramo te četiri godine u Saboru, mislim da smo tamo vidjeli najmanje. Osim pojedinačnih problema i ekscesa, ne bismo mogli napuniti cijeli vaš večernji program s četiri godine u parlamentu. Zapravo se četiri godine u Saboru nije dogodilo ništa, ni od strane vladajućih ni od strane oporbe”, rekao je komunikacijski stručnjak Marko Župa.

Navodi da su teme o kojima političari u Hrvatskoj pričaju uvijek iste.

“Oporba priča sam o korupciji i lopovluku. S jedne strane kao političar ostajete bez argumeneta i onda koristite ružne, izlizane izraze. Neki su zastupnici imali dvije tisuće javljanja u Saboru, no sjećate li se ijedne njihove teme? U Europskom parlamentu svaki zastupnik ima cijeli svoj tim iza sebe koji radi na pripremi govora te osobe. Po meni bi svaki političar trebao imati nekoliko ljudi u svojem timu, počevši od one koja se bavi komunikacijom. Jedna od najolčitijih pogreški u komunikaciji je primjerice to da je u nedjelju Dinamo imao izbore, a na presici stranke Možemo tema je bila korupcija. O toj su temi mogli pričati i za nekoliko dana, potrošili su prostor i vrijeme. Svi bi političari onda trebali imati nekog čovjeka koji će im reći ‘ljudi, ako svi pričaju o Dinamu u jedan popodne, ne možete vi pričati o korupciji'”, kazao je Župa.

Kako on navodi, izbori su možda čak za 34 dana, a, kako kaže, volio bi reći da su danas svi spremni za izbore.

“No, ako se vratimo mjesec dana unaprijed kad je ljevica imala veliki prosvjed na Markovom trgu gdje su vikali ‘hoćemo izbore’ te im je tjedan dana nakon toga premijer rekao ‘dobro, evo izbori’, mi vidimo da te stranke još uvijek nisu spremne. Još ne znaju s kim će biti u koaliciji, što rade, s kim rade, tko će im biti kandidati. S druge strane, HDZ je u ozbiljnoj kampanji već zadnjih godinu i pol dana. Političaru koji postane premijer ili gradonačelnik, kampanja traje četiri godine, a oporba bi tad trebala raditi duplo više”, kazao je.

Župa kaže da oporba već 10, 12 godina i na lokalnoj i na regionalnoj razini ističe da su HDZ lopovi, a kako kaže Župa, očito je da to kod prosječnog hrvatskog birača ne radi nikakvu razlikovnu ulogu.

“Očito je da to nema efekta. Prosječnom hrvatskm biraču je važno ono što se njega tiče, visina plaće, je li mu cesta ispred kuće razrovana, odvozi li se smeće u njegovom kvartu, zanima ga je li trava pokošena. Činjenica je da je HDZ jako dobro to prepoznao i adresirao. Prije dva mjeseca je došlo do povećanja zakonskog minimalca. Činjenica je da će jako veliki broj građana biti sretan zbog toga. Imamo i novi paket za umirovljenike. Ima još nekoliko temna koje su planirane da se dogode taman pred izbore”, kazao je stručnjak.

