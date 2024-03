Jakšić o potezu Plenkovića: “Čudi me da to radi netko tko govori da je u top formi”

Podijeli :

N1

Saborski zastupnik SDP-a, Mišel Jakšić, gostovao je u Newsroomu kod Anke Bilić Keserović gdje je komentirao raspuštanje Sabora u predizbornu kampanju.

Jakšić se nada da će se u kampanji sve više komunicirati s građanima i ponuditi svoje programe koji su “puno pošteniji od HDZ-ovih”: “Hoće li se spominjati afere i EPPO, sigurno hoće, ali za to si je kriv sam Plenković”; rekao je.

Što se Turudića tiče, kaže da je “možda netko procijenio u HDZ- da je dobro da imamo dva državna odvjetnika da se stigne sa svime pozabaviti. “Čudi me da netko tko govori da je u top formi i da je uvjeren u pobjedu, sada prije izbora gura prisegu Ivana Turudića. Ne vidim gdje je tolika drama, osim nervoze u HDZ-u koja se vidi u komuniciraju Plenkovića”, dodao je.

HDZ-ovac o lijevoj koaliciji: “Nisu taj dan ni kavu popili svi zajedno”

“Primarno se radi o tome da postoji strah, a s druge strane je ego Plenkovića koji kaže to je mora odluka i to sada mora proći. Vidimo to u njegovim nastupima. Ono gdje se najviše slažem s EPPO-om jest da se stvori dimna zavjesa da bi se prekrilo to da su nestali novci. Vidimo od prvog dana nervozne reakcije ministrice i to je sada preuzeo premijer”, naveo je.

O smjeni Turudića ako dođu na vlast, kaže da treba prvo dobiti izbora. “Koliko znamo odlazili su državni odvjetnici u svojim mandatima kojima izviješće o radu nije bilo usvojeno, ali hajmo prvo dobiti izbora”, rekao je Jakšić.

Upitan je i o trzavicama u njihovoj predizbornoj koaliciji. “Važno je da lider oporbe u Hrvatskoj SDP. Mi smo jedina snaga koja može biti okidač za micanje HDZ-a s vlasti i to je vidljivo iz svih istraživanja. Oko nas je puno drugačija energija nego prije godinu dan, to se vidi u našim projektnima i programima i to se vidi i smjeru rejtinga. Želimo okupiti čim više lijevo-centrističkih snaga, ali ne možemo biti talac nekih želja koje nisu realne”, napomenuo je.

“Vrata su otvorena, ali Grbin ne bi pristao da SDP bude nečiji nosač aviona kao što je bio HNS-u i uvede ih u Sabor i onda na prvom zavoju izlete i odu HDZ-u. U to nikada ne možeš biti siguran, ali ne možeš dati HNS-u osam mandata koje inače ne bi dobili nikad, pa ni tad”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.