Stručnjak pohvalio Stankovića zbog istupa o depresiji: “To nije lako učiniti, svaka mu čast!”

Tin Pongrac, predsjednik Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ), gostovao je na N1 televiziji, gdje je komentirao zabrinjavajući porast samoubojstava među mladima u Hrvatskoj.

Sve veći broj samoubojstava mladih

Pongrac je istaknuo da iako nema konkretnih znanstvenih istraživanja koja potvrđuju uzroke ovog problema, postoji pretpostavka da su mladi podložni teškom stresu i traumama, posebno zbog nedavnih događaja poput pandemije i potresa.

“Bilo je u zadnjih nekoliko godina niz stresnih situacija koje sada ostavljaju postraumatske stresne reakcije”, kazuje Pongrac.

Grbin nakon kritika: Žao nam je ako smo nekoga povrijedili sa štrikom, ali ljudi razmišljaju o tome

Govoreći o samoubojstvima, Pongrac je naglasio da je to kompleksan problem, ali je znanstveno dokazano da više od 50 posto samoubojstava ima povezanost s nekim oblikom depresije.

“To je prostor gdje možemo spriječiti suicid. Ako liječimo depresiju na vrijeme i preveniramo ju, možemo time i spriječiti sucide. To je rješenje za gotovo 50 posto suicida”, kazala je gošća N1 televizije.

Kada je riječ o preostalim slučajevima samoubojstava, Pongrac je naveo da postoje i impulzivni slučajevi koji su teško predvidljivi.

“Međutim, brigom za mentalno zdravlje i nekim organiziranim djelovanjem u Republici Hrvatskoj na prevenciji suicida mogli bi se doslovno spasiti živote. To pokazuju skandinavske zemlje, gdje se značajno smanjila stopa suicida nakon što su uveli nacionalne strategije”, govori.

Stanković javno progovorio o borbi s depresijom

Pongrac je također pohvalio novinara Aleksandra Stankovića zbog hrabrosti da javno progovori o svojoj borbi s depresijom.

“Pohvalio bih ga što je hrabro izašao s time, to nije lako učiniti, zato mu svaka čast. Izrazito je važno širiti na taj način svijest u javnosti i mislim da je to, u smislu širenja svijesti o tom problemu, u Hrvatskoj do sada najveći pojedinačni korak. Tako da, svaka mu pohvala”, kazao je.

Smatra da je posebno važno da upravo javne osobe javno progovore o tom problemu.

“Najjače su javne osobe. Psihopati udaraju na najslabije i da netko tko je nezaposlen i u teškoj životnoj situaciji izađe s tim podacima, psihopati će udariti na njega i iskoristiti tu njegovu slabost. Znači, Aleksandar Stanković je toliko jaka javna osoba da za njega nema te opasnosti, on se može obraniti”, rekao je.

Naglasio je i da postoji stigmatizacija oko tema vezanih uz samoubojstva u Hrvatskoj i da je potrebno više razgovarati o ovom ozbiljnom problemu kako bi se spriječile tragedije i pomoglo ljudima u krizi.

SDP-ova bizarna poruka

Osvrnuo se i na SDP-ovu promotivnu poruku umirovljenicima u kojoj se spominje “štrik oko vrata”,

“To je bilo neobično. Nije bilo dobro banalizirati i koristiti za političke bodove tako ozbiljnu temu. Istina je da u Hrvatskoj osobe 65+ počine čak oko 38 posto sucida i istina je da se mnogi hrvatski umirovljenici nalaze u teškoj situaciji. No onda tu treba ići s pomagačkim govorom, a ne ovako grubim riječima…. Ovo je opasan govor”, jasan je Pongrac.

