Stručnjakinja tvrdi da optužnica odgovara Trumpu: Znamo gdje se on obogatio

Đana Luša, stručnjakinja za međunarodne odnose s Fakulteta političkih znanosti, gostovala je u studiju N1 gdje je komentirala proces koji se u SAD-u vodi protiv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa.

Trump je jučer došao pred sud gdje se izjasnio da nije kriv za krivotvorenje računovodstvenih dokumenata. Podsjetimo, Trumpa se optužuje da je 2016. isplatio 130 tisuća dolara pornozvijezdi Stormy Daniels kako bi šutjela o njihovu odnosu uoči izbora za predsjednika.

Luša smatra kako je na sudu sve prošlo u skladu s očekivanjima. “Kada je on u pitanju teško je reći što je očekivano, ali Trump je u svom stilu odlično iskoriste cijelu pompu i pažnju javnosti u korist svoje predsjedničke kampanje”, rekla je.

“To će on i dalje raditi, time će i dalje okupljati one koji ga snažno podržavaju i povećavati prednost u okviru Republikanske stranke. Znamo da je on “showman” koji se i obogatio u showbiznisu i on će ovo itekako koristiti”, dodala je.

"Trump može biti predsjednik i iz zatvora. To je apsurd, ali i činjenica"

Slušajući njegov govor, Luša kaže da ima osjećaj kao da je u 2016. godini. “On i dalje živi te izbore i, kako on kaže, najveće prevare u povijesti. Drži se principa “držimo Ameriku velikom”. Smatra da će tom retorikom radikalizirati one dijelove stranke koje će mu dati potporu i tako se distancirati od ostalih kandidata. On kaže da je ovo presedan, ali američka politička scena je puna presedana. Mnogi su postavljali pitanje hoće li se on moći ponovo kandidirati i onda se u Ustavu vidi da je potrebno zadovoljiti samo tri uvjeta – da imate 35 godina, da 14 godina kontinuirano živite u SAD-u i da ste ondje rođeni. Kasnije su kroz memorandume ubačene neke druge stvari, pa i to da netko s optužnicom nije bio predsjednik, ali nigdje nije definirano može li se on i kandidati s optužnicom”, rekla je.

“Mnogi su smatrali 2020. da je to kraj Trumpove političke karijere jer je udario na američku demokraciju, ali on se jako dobro oporavio i u svim anketama je vodeći kandidat Republikanaca. Mnogi su tu stavljali i Rona De Santisa koji je umjereniji i mlađi, ali zadnje ankete pokazuju da je Trump daleko ispred njega”, napominje Luša.

Dodaje da sigurno tu ima politike kad se podiže optužnica protiv bivšeg predsjednika koji se ponovo kandidira, pogotovo jer je tužitelj demokrat. “To Trumpu odgovara, da politizira cijeli proces, pogotovo jer se protiv njega vode i drugi procesi. Njegov odvjetnički tim će cijeli ovaj proces usporavati i on će vjerojatno ući u predsjedničku kampanju”, rekla je.

Sigurna je da i Joe Biden prati sve s velikim očekivanjima. “Reflektori su sada upereni u Trumpa što on koristiti i ne ostavlja prostor za nekog Demokrata koji nisu iznjedrili ni jednog kandidata. S druge strane Republikanska stranka je sada u fokusu javnosti”, dodala je Luša.

“Po zadnjim anketama vidimo da sve manje republikanskih glasača ne podržava bezrezervnu podršku Ukrajini i smatraju da im Rusija nije najveći neprijatelj nego se treba fokusirati na utrku s Kinom”, zaključila je.

