Slučaj protiv Donalda Trumpa fokusiran je na plaćanje porno zvijezdi Stormy Daniels, međutim, tužitelj je spomenuo i drugu ženu, piše BBC, dodajući da je prema priloženim materijalima izvršena isplata u ime bivšeg američkog predsjednika "ženi 1" za koju dokazi sugeriraju da je Karen McDougal.

McDougal bivša je Playboyeva manekenka i, poput Daniels, tvrdi da je imala aferu s Trumpom koja je trajala 10 mjeseci. Trump je negirao da se to ikada dogodilo.

McDougal je rođena u Garyju u američkoj saveznoj državi Indiani, prije nego što se kao dijete preselila u Michigan. Počela se baviti manekenstvom i natjecala u kupaćim kostimima u svojim 20-ima.

Pridružila se Playboyu gdje je 1998. godine osvojila nagradu godine i potom nagradu desetljeća, odmah nakon Pamele Anderson.

Kasnije je radila kao fitness model, postavši prva žena koja se pojavila na naslovnici časopisa Men’s Fitness 1999.

Također se pojavila u TV reklamama i manjim glumačkim ulogama, kao što je epizodna uloga u filmu “Charliejevi anđeli” 2000. godine.

Godine 2006. časopis New Yorker izvijestio je da je, prema tvrdnjama McDougal, ona upoznala Trumpa u Playboyevoj vili u Los Angelesu, gdje je snimao epizodu “Pripravnika”.

Kasnije je napisala da se Trumpu, koji je u to vrijeme bio oženjen, odmah svidjela te je “nastavio razgovarati sa mnom – govorio mi kako sam lijepa, itd.”

Prisiljena na šutnju, National Enquirer kažnjen

McDougal tvrdi da su ona i Trump bili u desetomjesečnoj vezi i da su se viđali “najmanje pet puta mjesečno”. Ona je vezu za CNN opisala kao ljubavnu i sporazumnu.

Godine 2016., uoči predsjedničkih izbora McDougal je potpisala ugovor vrijedan 150.000 dolara kako bi ispričala svoju priču ekskluzivno za tabloid National Enquirer.

Sporazum joj je zabranjivao da javno govori o toj aferi. Međutim, članak nikada nije objavljen i McDougal inzistira na tome da je time prevarena i prisiljena na šutnju o vezi.

Svjesno kupovanje prava na priču, da bi se potom zakopala poznato je kao pravilo “uhvati i ubij”, a National Enquirer je to navodno učinio kako bi ušutkao negativne priče o Trumpu.

Godine 2021. američko savezno izborno povjerenstvo, koje je zaduženo za provedbu zakona o financiranju kampanja, utvrdilo je da je izdavač Enquirera prekršio izborne zakone plaćajući prava na priču McDougalove, a nikada je nije objavio.

Utvrđeno je da je novac koji je isplaćen McDougalovoj tijekom predsjedničke kampanje za izbore 2016. predstavljao nezakonit doprinos kampanji. National Enquirer je kažnjen sa 187.500 dolara.

McDougal sada sebe opisuje kao model, kolumnisticu i aktivisticu te zagovornicu veće svijesti o “bolesti implantata u grudima”. Ona je implantate uklonila 2017. nakon što su joj počeli predstavljati zdravstveni problem.

Javna isprika Melaniji

Godine 2018. javno se ispričala Trumpovoj supruzi Melaniji zbog navodne afere rekavši: “Žao mi je. Ne bih htjela da se meni to dogodi.” “Kad pogledam unatrag, gdje sam tada bila, znam da je to bilo pogrešno”, rekla je. “Stvarno mi je žao zbog toga. Znam da je pogrešno to učiniti.”

Trump je uvijek negirao da je imao aferu s McDougal.

Optužnica s kojom se Trump suočava isključivo je usmjerena na isplatu tajnog novca porno zvijezdi Stormy Daniels.

Pojedinosti o Karen McDougal navedene su u popratnim činjenicama koje je dostavio okružni tužitelj.

Trump se u utorak pred Kaznenim sudom na Manhattanu izjasnio da nije kriv.

