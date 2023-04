Odvjetnik o kažnjavanju simbola crvene zvijezde: Idemo onda i pivo zabraniti

Podijeli :

Odvjetnik Branko Šerić gostovao je u Novom danu gdje je komentirao povećanje prekršajnih kazni za izvikivanje i isticanje fašističkih simbola i parola.

Šerić smatra da je najveći problem to što nemamo standarde prilikom procesuiranja i kažnjavanja. “Važnije je pokretanje postupka nego visina kazne, dakle neminovnost da ćete za vrijeđanje, omalovažavanje ili za ovakve pokliče biti prijavljeni i kažnjeni”, rekao je.

“Podržavam ovo povećanje novčanih kazni jer dosadašnji zakon je pretpotopni, iz 1977. godine, koji nije bio primjenjiv i kazne su bile u DEM. Poklič “za dom spremni” ne treba posebno unositi u zakon kao zabranjen jer imamo još čitav niz zabranjenih pokliča koje bi trebalo staviti u zakon, a to je apsurd”, dodao je.

Šerić kaže da nije pristalica da se pravi razlika kada je primjereno, a kada nije primjereno za neki poklič jer tada je odluka na onome tko bi to trebao prijaviti. “Imamo obilježja postrojbi koje su dale svoj doprinos u Domovinskom ratu, a koje nose taj natpis. Onda bi i ta obilježja trebalo skinuti. Osjetljivo je pitanje jer se ginulo pod tim obilježjem”, smatra.

“Dosadašnje kazne su bile smiješne. Predložene kazne od 100 do 4.000 eura sigurno će zaboliti, a vrijeme će pokazati kao će sudovi pristupit kažnjavanju. S obzirom da su ovo prekršaji, ne treba imati milosti jer su se te kazne mijenjale za par dana zatvora i ne platiti, a ovako se to neće baš ponavljati”, tvrdi.

“I ovaj “za dom spremni” zavisi o okolnosti i kada je upotrijebljen i je li uperen protiv neke grupe ljudi da izazove sukobe. I on može biti smatran govorim mržnje koji je kazneno djelo”, rekao je.

Što se širenja lažnih vijesti kaže da je tu zakon dobar. “Tu je i pitanje lažnih dojava o eksplozivnim napravama. Društvenim mrežama se danas jako brzo širi lažna vijesti i to treba kažnjavati jer ljudi često stoje iza svojih laptopa i gledaju kako da smisle neku spačku”, smatra Šerić.

Kada je u pitanju simbol crvene zvijezde kaže da nema šanse da se to izjednačava jer se zna što je bio fašizam i antifašizam. “Crvena zvijezda je bila simbol antifašizma od Španjolske do Finske. Pa hajmo onda zabraniti i popularno pivo koje nosi to obilježje”, našalio se Šerić.

