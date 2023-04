“Trump može biti predsjednik i iz zatvora. To je apsurd, ali i činjenica”

Podijeli :

Novinarka Mirjana Rakić u Novom je danu komentirala izlazak bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa na sud u New Yorku gdje se izjasnio da nije kriv po 34 točke optužnice za koje ga terete.

“Povijesno je da jedan bivši američki predsjednik izlazi uopće pred sud, no osim toga to govori i poručuje da nitko nije iznad zakona”, rekla je Mirjana Rakić i dodala:

“Mislim da je sud htio izbjeći vanjke manifestacije i tu se išlo na ruku Trumpu – praćen iz nebodera došao je na stražnji ulaz, dao je otisak prsta i nije fotografiran. Nije imao lisice jer mu je čitano koja su njegova kriminalna djela i tražilo se izjašnjavanje oko krivnje. Trump iskorištava svako snimanje pa se to htjelo izbjeći, ali vidjelo se da nije htio istupati u New Yorku, već je čekao svoj teren u Mar-a-Lagu gdje je mogao iznijeti svoje optužbe.”

Obrana je tražila zabranu snimanja saslušanja, no Rakić kaže da to nije velik izuzetak. “U anketi je 70 posto građana reklo da misli da je to politički proces, a nitko ne govori o kriminalu zbog kojeg je doveden. Istražitelj je na kraju rekao – trebamo razmišljati o New Yorku, to je biznis centar svijeta i ne možemo tu dopuštati malverzacije i krivotvorenja”, dodala je Rakić.

Koristeći priliku da se obrati pristašama po povratku na Floridu nakon uhićenja, Trump je zapravo imao predizborni govor, kaže Rakić: “Na sceni je jako dobar, zna što reći svojoj publici. Zanimljivo je da govori o Americi kao marksističkoj zemlji trećeg svijeta. Optuživati istražitelje za veze sa Sorošem? Pa istražitelj je rođen u Harlemu, prošao je ružan put da se visoko obrazuje, on jako dobro zna to znači kad ti policija na ulici pritisne pištolj na čelu.”

Ističe tri stvari, odnosno ozbiljnija kaznena djela koja bi tek mogla uslijediti u procesu protiv Trumpa: “Pokreće se ozbiljno pitanje Georgije u izborima kad je od guvernera te države tražio dodatnih 12 tisuća glasova, to je protiv svakog zakona. To je ozbiljan dio optužnice. Zatim, sudjelovanje u napadu na Kongres što ne može opovrgnuti jer smo svi čuli njegove izjave. I treće su ti dokumenti na kojima je pisalo da su tajni, a našli su se na njegovom posjedu.”

Rakić smatra da će unatoč negativnim konotacijama Trump ovo iskoristiti za svoju predizbornu kampanju. “U zadnjih nekoliko tjedana skupio je 10 milijuna dolara donacija za kampanju, a ovo mu je samo uzlet. Ako Ron Desantis dođe u prvi plan, to će biti problem i za demokrate. Biden bi se lakše nosio s Trumpom. Biden je gospodarski stabilizirao zemlju. Da dođe Ron Desantis, puno je mlađi, pitanje je koga bi onda demokrati istaknuli za predsjedničkog kandidata.”

Konstatirajući da Trumpa ni presuda ne može spriječiti da se kandidira, Rakić je rekla:

“On može biti predsjednik iz zatvora, to je apsurd, ali i činjenica. Američko društvo je što se toga tiče podijeljeno. Dio republikanaca misli da se ide u krivom smjeru, da je to politički pritisak.”

Ako Trump prođe dalje u predizbornoj kampanji, stručnjakinja za međunarodne odnose smatra da svijet može očekivati samo nastavak politike kao kad je bio ranije izabran.

