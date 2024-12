Stručnjakinje nakon napada u školi: “Treba očekivati nemir, tugu, plakanje. Djeca će biti prestrašena”

Podijeli :

Marijana Kletečki Radović, izvanredna profesorica Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu i psihologinja Nataša Jokić Begić bile su gošće u Pregledu dana N1 televizije. O tragediji koja je pogodila zagrebačku osnovnu školu razgovarali su s našim Domagojem Novokmetom, razmatrajući kako prevenirati slične incidente u budućnosti i kako se nositi s posljedicama takvih događaja.

Ministar Fuchs je na današnjoj pressici naglasio važnost tehničkih poboljšanja, osobito onih vezanih uz vrata u školama, kao moguću mjeru za povećanje sigurnosti u našim školama.

Grabar-Kitarović o napadu u školi: Nezapamćena tragedija

“On se fokusira na ono što se čini da bi moglo biti rješenje problema, međutim, daleko je to od toga što je zapravo problem, a to je da živimo u vrlo kompliciranom vremenu. Ovakvi tragični događaji su se nažalost mogli predvidjeti. Sve ono što se događa u Americi, otprilike za 10 godina dođe u Europe i otprilike za 12 godina dođe u Hrvatsku. Zadnjih 15-ak godina gledamo u Americi napade u školama. Možda je ovo izoliran slučaj, ali nemojmo misliti da će to nas zaobići”, kazala je Jokić Begić.

“Upozoravamo na različite rizike u kojima se nalazimo i mi odrasli i naša djeca. Na to nas upozoravaju mladi i govore nam o tome kako im je teško i izazovno živjeti u ovom suvremenom svijetu i nositi se s različitim poteškoćama. Ovo je velika tragedija, ali nije nešto što je neočekivano. Teško je ovo reći, ali, nije da se neće ponoviti”, nadodala je Kletečki Radović.

“Treba očekivati različite vrste emocionalnih stanja…”

“Ovo što se dogodilo odgovara po svim definicijama traumatskom događaju”, tvrdi dr. Jokić Begić te objašnjava: “Još iz rata znamo da je nakon traumatskog događaja normalno da ljudi osjećaju post-traumatske reakcije. One su normalne do mjesec dana nakon traumatske situacije. Te reakcije će najviše osjećati djeca koja su vidjela tragediju, a zatim djeca koja su sudjelovala, druga djeca iz škole, nastavnici, roditelji koji su uključeni, potom ljudi iz kvarta, a i cijeli Zagreb i cijela država. Takav traumatski događaj kao da ostavlja potres gdje se od epicentra prema van širi njegov utjecaj.”

Zbog napada u školi ići će mimohod centrom Zagreba: “Ponesite svijeće”

“Treba očekivati različite vrste emocionalnih stanja. Treba očekivati nemir, tugu, plakanje. Djeca će biti prestrašena.”

Na pitanje što treba roditelj napraviti, odgovara: “Ljubiti, grliti, šuškati, umirivati.”

Podrška sustava

“Ja dolazim iz sustava obrazovanja i puno radim u sustavu socijalne skrbi. Socijalna sam radnica i socijalni radnici prečesto imaju iskustvo različitih tragedija i potrebu da ih se zaštiti i da imaju sigurno mjesto te da mogu umiriti sva ta uznemirujuća stanja kroz koja prolaze svakodnevno radeći s ljudima. Zalažemo se da postoji jedan sustav kontinuirane podrške onima koji rade s ljudima. Pokrenuli smo podršku kroz superviziju, kroz vid profesionalnog mjesta na kojem se ljudi mogu rasteretiti i dobiti emocionalnu podršku”, kazala je prof. Kletečki Radović.

Stipić nakon napada u zagrebačkoj školi: Ozbiljno smo zakazali

Komorna socijalnih radnika i Inicijativa socijalnih radnika zazivaju da se socijalni radnici vrate u osnovne škole…

“Bili su dio tima do 2008. godine i jako se zalažemo da se oni vrate. Socijalni radnici imaju kompetencije prepoznavanja ranih razvojnih rizika i različitih rizičnih situacija vezanih uz vršnjačko nasilje i problematiku obitelji. Nemamo stručnjaka koji može prepoznati suvremene rizike, a na kraju krajeva i probleme psihičkog zdravlja, kako kod djece, tako i u obitelji. Socijalni radnik je onaj koji može povezati školu s uslugama i drugim stručnjacima u zajednici”, ističe Kletečki Radović.

“Za psihijatrijske bolesnike je okolina daleko opasnija nego što su oni za okolinu. Mi govorimo neprestano da je mentalno zdravlje djece ugroženo. Ono je ugroženo u cijelom zapadnom svijetu. 21. stoljeće je komplicirano stoljeće. Mala smo i lako upravljiva zemlja. Unutar toga možemo napraviti model kako se brinuti o mentalnom zdravlju svakog od nas. Ako to ne uđe u fokus svih nas, a prvenstveno kod ministara, premijera i predsjednika i ako ne uđe u narative svih nas, neće biti puno od toga. Svatko od nas ima rizik da od toga oboli”, zaključila je dr. Jokić Begić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.