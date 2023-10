Suci ne objašnjavaju zašto sudionike Domovinskog rata kažnjavaju blago. Pravni stručnjak za N1 govori zašto je to krivo

Podijeli :

Jedna nepravomoćna presuda Županijskog suda u Zagrebu ponovno je uzburkala javnost. Naime, silovatelju vlastite pokćerke izrečena je izuzetno blaga kazna jer mu je kao olakotna okolnost uzeto sudjelovanje u Domovinskom ratu. Dobio je upola manje od najniže zakonom propisane osude.

Dio pravnih stručnjaka okomio se na ovu sudsku odluku jer smatra kako činjenica da je netko bio branitelj ne smije biti olakotna okolnost. “Ako je, nakon što je časno branio domovinu, odoru ukaljao kaznenim djelom, ne zaslužuje milost kod odmjeravanja visine kazne”, smatraju. Ranije su se već i neki branitelji pobunili protiv toga.

Je li došlo vrijeme da se na sudjelovanje u Domovinskom ratu prestane gledati kao na olakotnu okolnost pitali smo Rafaela Krešića, zagrebačkog odvjetnika koji je ranije bio sudac.

Zašto je silovatelj blago kažnjen?

Riječ je o slučaju 54-godišnjaka koji je nepravomoćno kažnjen zbog seksualnog zlostavljanja kćeri svoje nevjenčane partnerice. Dobio je dvije i pol godine zatvora što je niže od zakonskog minimuma. Kazneni zakon kaže da se za silovanje bliske osobe izriče od pet do 15 godina zatvora.

No, budući da do sada nije osuđivan, te da je bio sudionik Domovinskog rata kao pripadnik specijalne policije, ovaj 54-godišnjak dobio je dvije i pol godine zatvora.

U obrazloženju nepravomoćne presude navedeno je da je “u Domovinskom ratu sudjelovao od 1991. do 1995., nositelj je Spomenice Domovinskog rata i medalje Oluja”.

Što kažu pravni stručnjaci?

Dio pravnih stručnjaka, posebno onih koji su i sami bili sudionici Domovinskog rata, ogorčen je ovom odlukom Županijskog suda u Zagrebu. Neki čak smatraju da činjenicu je li netko bio branitelj ili ne bi trebalo uzimati kao olakotnu okolnost kod izricanja kazne. Drugi su pak uvjereni da je sudjelovanje u Domovinskom ratu dio prošlog života okrivljenika što mora imati utjecaja na visinu kazne.

Odvjetnik i bivši sudac Rafael Krešić smatra da se sudjelovanje u Domovinskom ratu ne treba ukinuti kao olakotna okolnost, no objašnjava kako bi suci svaku olakotnu okolnost na osnovu koje umanjuju kaznu trebali detaljno objasniti.

Nabrajanje bez obrazloženja

“Uvriježilo se da se u presudi olakotne i otegotne okolnosti samo nabroje, bez ikakvog obrazloženja. Neke su postale opće, pa ih se doslovno samo ponavlja u presudama”, primjećuje Krešić ističući kako su neke olakotne okolnosti po općenitim kriterijima prihvatljive, dok neke nisu.

“Tako sudjelovanje u Domovinskom ratu ne može biti olakotna okolnost u kaznenim slučajevima ratnih zločina. Jednako tako nije bitno za visinu kazne je li netko otac ako mu se sudi zbog neplaćanja alimentacije. Suci samo nabrajaju olakotne okolnosti, a trebali bi ih dovesti u vezu s ličnosti okrivljenika i obrazložiti zašto baš svaka od njih ima utjecaja na visinu kazne koja mu se izriče”, rekao nam je odvjetnik Krešić.

Neki slučajevi su i apsurdni

Izdvaja i apsurdni primjer koji se dogodio nedavno. Naime, jedan osuđenik tražio je prijevremeni otpust iz zatvora, no to što je bio discipliniran sud mu nije uzeo u obzir. Kažu da se u zatvoru svi disciplinirano ponašaju pa se na to ne može gledati kao na neku posebnu okolnost.

“Kakvo je to tumačenje? Pa zar nije cilj da osuđenici budu disciplinirani u zatvoru? A onda im se to ne priznaje kod uvjetnog otpusta!”, opisuje Krešić takvo sudačko tumačenje.

“Mislim da svaku olakotnu okolnost treba adekvatno cijeniti. Ne mogu se sve cijeniti isto, niti ih se može samo nabrojati”, objašnjava dalje.

Smije li se arbitrarno odlučivati?

Na upit bi li olakotne i otegotne okolnosti trebalo strogo propisati zakonom, kao što je to donedavno imala Njemačka, pa je visina kazni doslovno izračunavana prema njihovoj tabeli, Krešić odgovara:

“Ne, ne mislim da bi sve trebalo ukalupiti niti unificirati. Slobodna ocjena dokaza odlika je našeg pravosuđa, no bolje obrazlaganje otegotnih i olakotnih okolnosti je nužno”, zaključuje odvjetnik i bivši sudac Rafael Krešić.

