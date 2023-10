Sudac Turudić: Sudjelovanje u Domovinskom ratu nikog ne bi trebalo stavljati u povlašteni položaj

Podijeli :

Ivan Turudić, sudac Visokog kaznenog suda, u Novom danu je komentirao situaciju u pravosuđu, s naglaskom na izmjene kaznenog zakona, kojim se želi stati na kraj curenju informacija, no u pozadini su ozbiljne stvari. Primjerice, postoje bojazni da će se prisluškivati i pratiti novinare kako bi od njih saznali otkuda dolaze do "osjetljivih informacija", najčešće onih koje se tiču vladinih dužnosnika, zbog čega je premijer Andrej Plenković početkom godine i najavio promjene koje bi uskoro mogle stupiti na snagu.

Na samom početku, Turudić je prokomentirao najdugotrajniji štrajk u hrvatskoj povijesti i njegove posljedice.

“Ustavni sud je donio odluku gdje je propustom Visokog kaznenog suda čovjek ostao u pritvoru dulje od dva mjeseca i da su povrijeđena njegova konvencijska, ustavna prava. Na to sam upozorio za vrijeme štrajka, ali me demantirao predsjednik Visokog kaznenog suda i rekao da se radi uredno. Nije se radilo uredno jer nismo dobili adekvatne upute i sad smo u situaciji kad stižu odluke Ustavnog suda”, kazao je Turudić i nastavio:

“Štrajk je Ustavom zajamčeno pravo i ne bih govorio o tome tko je odgovoran. Da se problem trebao riješiti za manje od 39 dana, svakako da je trebao. Mislim da su sudski službenici i namještenici dobro prošli. Sudac sam, nisam političar pa ne bih govorio o tome je li Vlada povukla dobre poteze ili nije, samo mogu reći da je štrajk trajao predugo.”

Sudjelovanje u ratu kao olakotna okolnost

Jedna nepravomoćna presuda Županijskog suda u Zagrebu ponovno je uzburkala javnost. Naime, silovatelju vlastite pokćerke izrečena je izuzetno blaga kazna jer mu je kao olakotna okolnost uzeto sudjelovanje u Domovinskom ratu. Turudić je komentirao treba li sudjelovanje u Domovinskom ratu biti olakotna okolnost.

Suci ne objašnjavaju zašto sudionike Domovinskog rata kažnjavaju blago. Pravni stručnjak za N1 govori zašto je to krivo

“Naravno da ne. Taj će predmet povodom žalbe završiti sigurno na Visokom kazenom sudu pa ćemo vidjeti kakva će biti pravomoćna odluka. Osobno snmatram da sudjelovanje u Domovinskom ratu – i sam sudjelovao u Domovinskom ratu, nije stvar koja bi ijednog sudionika stavljala izvan zakona i stavljala u povlašten položaj. Za silovanje mi je vrlo teško iznaći da je to olakotna okolnost”, kazao je sudac Turudić.

Femicid u Kaznenom zakonu

Osvrnuo se i na uvođenje femicida u Kazneni zakon i zašto to nije ranije učinjeno.

“Nema ga nigdje u Europi. Mi smo odlučili uvesti, ali nije to baš jednostavno. Taj normativni optimizam koji kod nas strašno buja kao da će se izmjenom jednog zakonskog propisa stvar riješiti nije dobar, neće se riješiti. Volio bih da se tim uvođenjem bude barem jedno ubojstvo žene manje, ali ne znam hoće li se to dogoditi. Ima puno pravnih pitanja. Što ćemo s transrodnim osobama, je li to diskriminirajuće?”, naveo je Turudić.

Turudić je naveo primjer jedne moguće sporne situacije: “Dođe muškarac kući i zatekne ženu s drugim muškarcem i ubije ih oboje. Za ubojstvo žene kazna do 50 godina zatvora, a za ubojstvo muškarca 20 godina. Mislim da je to diskriminirajuće.”

Probijanje mjera

Osvrnuo se i na probijanje mjera u istragama koje su izazvale veliko zanimanje javnosti, osobito kada su u pitanju političari.

Pavasović Visković: Plenković valjda ne želi da ga se pamti kao nekoga tko nas je vratio u devedesete

“U predmetu protiv Josipe Rimac, pa ona je sama našla bubu u autu”, rekao je Turudić pa se osvrnuo na novi zakon:

“Postoje dva suprostavljena interesa: pravo pojedinca na nepovredivost privatnog života i pravo javnosti da zna. Postoji i treći zajednički – probici kaznenog postupka, svima nam je u interesu da ne budu dugotrajni postupci, da budu efikasni.”

Turudić navodi da 30 europskih zemalja imaju to kazneno djelo. “Mislite da su Italija, Njemačka, Francuska zemlje koje zatiru pravo novinara da rade svoj posao? Sigurno da nisu.”

“Što mislite, da se treba odreći tajne mjere prisluškivanja i da se to uživo prenosi?! To bi samo zadovoljilo voajerske strasti, ne bi imali vladavinu prava”, kazao je Turudić.

