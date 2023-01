Ostojić: Tramišak se malo previše srodila sa svojom funkcijom

Podijeli :

Izvor: N1

Saborski zastupnik iz kluba Socijademokrati Rajko Ostojić gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirao smjenu ministrice Natašae Tramišak.

“Zoran Milanović je rekao da sam umoran kad me smijenio 2014. godine. Doduše, ja se nisam smijao kao Ivan Paladina ali sam mu rekao da pucam od zdravlja i da uopće nisam umoran. Ne znam kako se sad osjeća Nataša Tramišak, no ja sam to očekivao. Žarko Puhovski je rekao da smo ministar Slavko Linić i ja imali hrabrosti, sigurnosti, znanja i kompetencija da bi se suprotstavili odlukama premijera. Ja sam gorljivo branio Linića kad je izbačen iz stranke za 1 glas, čovjeku se jako ružno pakiralo i to su mu radili članovi iz stranke. Tad je Milanović na to mjesto stavio svog jako dobrog prijatelja koji mu je sad savjetnik”, rekao je Ostojić.

Navodi kako ga je Milanović zvao na razgovor u četiri oka, ali je očekivao brži rasplet cijele situacije, a ne da ga se četiri dana razvlači po medijima, kako kaže.

“Ja sam bio protiv niza njegovih odluka i moja smjena je bila njegova odluka, to se iz aviona vidjelo. Ne treba se vezati za funkcije, čini mi se da se neki od političara srode s njima. Oni misle da funkcija počinje s njima i zato to teško proživljavaju. Jučer je Dario Hrebak rekao nešto što me duboko razočaralo. Pitao je tko danas uopće želi biti ministar, samo onaj koji je lud ili želi krasti. Kakve su to poruke? Zašto je onda on gradonačelnik. To su poruke koje su van pameti”, rekao je te dodao: “Šteta je što je došlo do tog osjećaja da u politiku idu loši kadrovi. Svi mi koji smo dobro radili, posijedili smo, dobili smo kilograme, a oni koji nisu dobro radili, nisu baš tako izgledali”.

Osotjić kažem da je dobro što se Tramišak suprotstavila Plenkoviću jer je to demokratski, a time će i Andrej Plenković dobiti neku poruku.

“Povjerenje je ključ svega, ona njena izkava da bi tražila politički azil u Bruxellesu je izjava koja spada u političku glupost 21. stoljeća. Njezin zamjenik Šime Erlić je već bio kandidat za ministra. Ona je bila drugi izbor prije 3. godine, on je bio prvi izbor. Ministrica Tramišak se malo previše srodila sa svojom funkcijom. Osobno nisam čuo da je radila loše, kažu da je bila prezatvorena ali mislim da je to dobro. Treba biti oprezan, ako pijete jednu vodu optužit će vas zašto ne pijete drugu. Treba biti paranoidan, što znači oprezan, ali je problem što neki političari odu u paranoju”, rekao je.

Za kraj je rekao: “Ključno je to da protiv tebe uvijek radi netko tko je u istom hodniku. Sjetite se ministra Vilija Beroša i njegovog državnog tajnika koji je odnosio papire novinarima i prijavljivao ministra. To nije lojalnost, moraš raditi za tim”, zaključio je.

