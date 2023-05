Sustav upozorenja uskoro na snazi: Trebaju li građani brinuti za privatnost?

Podijeli :

"Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama“ ilis kraćeno SRUUK stiže u Hrvatsku. Moderna tehnologija omogućit će obavještavanje građana u slučaju požara, poplava ili potresa na ugroženom području i tako pomoći spašavanju života. No, prvo će testnu poruku dobiti svi korisnici mobitela u Hrvatskoj u subotu.

Ove poruke će stići na mobitele svih korisnika tri teleoperatera u subotu. Ti će biti samo test NO HR 112 alerta koji će obavještavati o poplavama, potresima i drugim nepogodama.

Što na to kažu građani?

“Pretpostavljam da će biti od pomoći, a sad ćemo vidjeti u praksi. Hoće li poticati još dodatnu zabrinutost ljudima – tko će znati.” “Ne bi mi se to svidjelo. Previše bih imala stresa, ionako imam stresa previše i onda to samo uznemiruje ljude.” “Da, da moglo bi imati svoju svrhu ako stigne na vrijeme. A sad, koliko oni mogu predvidjeti da bi to stiglo na vrijeme, zna se da baš ni potres ne mogu predvidjet na vrijeme kad dođe.”

Sustav financiran sa sedam milijuna eura iz EU ažurirat će se svakih 5 minuta i olakšat će operativnim službama praćenje situacije na terenu i na vrijeme zaštititi ljude, životinje i imovinu.

“Kroz sustav geolokacije koji će biti smješten u Ravnateljstvu civilne zaštite, dakle u Ministarstvu unutarnjih poslova će se moći pratiti situacija na terenu koliko je u tom trenutku na području koje je ugroženo ili bi moglo biti uskoro postati ugroženo građana”, kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Upozorenja na 9 jezika

“Poruku, tj. informaciju o tome kakav je događaj daju relevantne organizacije. Ako ste pitali za meteoalarm, to je državni hidrometeorološki zavod, kao i sada – znači, oni daju informaciju, a ravnateljstvo civilne zaštite, tj. sustav 112 koje je odgovorno za uzbunjivanje, upozoravanje i ono daje poruku prema javnosti”, dodaje ravnatelj civilne zaštite RH Damir Trut.

I neće koristiti samo hrvatskim građanima. Upozorenja će biti prevedena na 9 jezika – pa će ih tako dobivati i stranci koji se nađu u Hrvatskoj.

“Defaultno će poruke ići na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, ali u slučaju određene krizne situacije gdje vidimo da nam na određenom području ima veliki broj korisnika recimo poljske mreže, moći ćemo njima poslati i na poljskom jeziku”, navodi Davor Spevec, načelnik sekotra 112 civilne zaštite RH.

Briga za privatnost

Zahvaljujući ovom novom sustavu upozorenja, građani će dobivati informaciju u potresima, poplavama, požarima i drugim opasnostima putem SMS poruke na svojim mobilnim uređajima, ali i savjet o tome što učiniti u takvim situacijama.

Sigurnosni stručnjak i posebni savjetnik ministra Božinovića Đuro Lubura napominje kako građani ne trebaju brinuti za svoju privatnost jer cijeli sustav je potpuno anoniman.

“Ovdje se prati neki imaginarni broj koji nije povezan nikad s nijednom osobom. Dakle, zna se da je neki korisnik na određenom području i sustav radi tako da ustvari upozorava sve ljude na tom području – bez obzira tko oni bili. Pri čemu, a to je stvarno važno naglasiti, državna tijela ne znaju tko se nalazi na kojem području. To znaju samo operatori koji to ionako iovako znaju”, istaknuo je Lubura.

A prve probne SMS poruke na svojim mobitelima tri nacionalna operatera građani diljem Hrvatske dobit će u subotu – kada će biti jasnije kako sustav funkcionira.

