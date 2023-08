Sve više gradova u valu pobune: Hoće li Vlada moći kontrolirati sajamske dane?

Podijeli :

Sve više gradova odlučilo je priključiti se valu pobune zbog uvođenja neradnih nedjelja pa su blagdane, poput onoga Velike Gospe koja je u utorak, odlučili pretvoriti u sajamske dane. Učinio je to danas i gradonačelnik Zagreba. To znači da se taj dan može odvijati prigodna prodaja na štandovima. Ali neki su otišli su i korak dalje pa su tako Split i Pula sve nedjelje do kraja ovog i idućeg mjeseca proglasili sajamskim danima. Iz Ministarstva gospodarstva odgovaraju kako je vrlo jasno što se smatra prigodnom prodajom - samo proizvodi vezani uz sajmove, ništa van toga.

Trend je započet baš na otoku Hvaru, s kojeg potječe i premijer koji se ovih dana tamo odmara. A onda su slijedili i drugi gradovi koji su dali zeleno svjetlo prodaji na štandovima na inače zakonski neradne nedjelje.

Pitali smo građane što misle o tome:

“Moraju se snaći, snalaze se kao i svi ostali. Ko i mi penzići. Podržavam to. I protiv sam zabrane”. “Ovo je sad izigravanje zakona, ali na pojedinim mjestima”. “Pa tako nam je sve, nađu se rupe u zakonu pa ih onda ljudi koriste”.

Kad su vidjeli da se može, u Puli su odlučili omogućiti takozvanu prigodnu prodaju tijekom cijelog kolovoza i rujna.

“Htio sam na takav način pomoći, iskoristili smo ono što jest u Zakonu, proglasili smo sajamski dan. Vidim da su i neki drugi gradonačelnici uz obalu to također primijenili, mislim da je to dobra odluka. I mislim da onda možemo nakon ljeta o modalitetima same te odluke koja je donesena”, rekao je Filip Zoričić, gradonačelnik Pule.

I Split je slijedio pulski primjer pa su i tamo sve nedjelje u ova dva mjesesa sajamske. U Svetoj Nedjelji zasad nedjelje ostaju neradne, ali nije isključeno da će i neke od njih pretvoriti u sajamske dane, baš kao što su odlučili za Veliku Gospu.

“Nije tu cilj nikoga nadmudriti, tu je cilj prvenstveno prokazati kako je taj Zakon loš. Znači, ja tu ne idem s nekim osobnim animozitetima, nego želim dopustiti ljudima koji žele raditi, da rade”, rekao je Dario Zurovec.

Ovo je jedini izlaz iz situacije koja najviše šteti malim poduzetnicima, kažu iz Udruge Glas poduzetnika koja je pozvala i druge gradove i općine da se priključe inicijativi.

“Država neće toliko osjetiti pad prihoda od PDV-a, veliki trgovci su si rasporedili trgovine, oni neće imati toliki pad. Mi procjenjujemo da će mali poduzetnici imati gubitak od 6 do 10 posto pada prometa na godišnjem nivou. Oni koji su na moru će imati do 20 posto manji promet, što znači da će morati nekoga otpustiti jer neće imati za plaće zimi. Neće imati za kredite”, rekla je Ivana Matić iz Udruge poduzetnika.

Nizu gradova i općina koji su se na ovaj način snašli priključio se i jedan u kojem je na čelu HDZ-ovac. Gradonačelniku Crikvenice tu ništa nije sporno jer se radi o tradiciji.

“Mi u Gradu Crikvenici već proglašavamo sajamski dan koliko ja znam, najmanje 30 godina. Tako da to nama ništa novoga nije. Mene su u medijima prikazali kao gradonačelnika HDZ-a koji se pobunio protiv Vlade HDZ-a. Ja sad mogu javno kazati da ja tu Vladu podržavam više od 100 posto. Oni su nama toliko pomogli”, rekao je Damir Rukavina, gradonačelnik Crikvenice.

A premijer smatra da imaju odlično zakonsko rješenje pa ga iznenađuje ova, kaže, kampanja koju vode gradonačelnici.

“Velika Gospa je fešta, pa onda možemo reći i da je sajamski dan. Ali s druge strane, čuditi se gdje Njemačka, Austrija, mnoge druge zemlje imaju godinama neradne nedjelje, isto tako ne rade praznicima. Ne vidimo u čemu je problem”, rekao je premijer Andrej Plenković.

Problem je što većina Austrijanaca i Nijemaca nema ni potrebu raditi nedjeljom, s obzirom da za svoj rad tijekom radnog tjedna dobiju veće plaće nego Hrvati.

