“Svijet je u dubokom previranju, rijetke su države tako stabilne kao Hrvatska”

Podijeli :

N1

Povjesničar i politički analitičar Tvrtko Jakovina gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirao eskalaciju prosvjeda u Izraelu i sve češće prosvjede diljem Europe.

“Još nije došlo do pada vrhunca prosvjeda koji je već dugo vremena na izraelskim ulicama i sada se po prvi put u povijesti dogodilo da su se prosvjedu pridružili i Rezervisti i to neki iz elitnih jedinica. Ono što je za budućnost najvažnije su stručnjaci koji su podigli izraelsku ekonomiju i koji velikim dijelom ne odobravaju ovakve promjene u zemlji te bi u jednom trenutku mogli pomisliti da Izrael prestaje biti zemlja za njih i da bi negdje u Europi bi za njih moglo biti više mjesta”, rekao je analitičar Tvrko Jakovina.

Navodi kako izraelski ministar Joav Gallant na kraju nije otišao sam nego ga je smijenio premijer.

Kaos u Izraelu: Blokirani aerodrom i morske luke, McDonald’s zatvara restorane FOTO Kaos u Izraelu nakon smjene ministra, ulice gore, oglasio se i predsjednik

“Time su pojačani prosvjedi koji su doveli do paralize zemlje, ali se povećala i opasna situacija zbog najavljenih protuprosvjeda. Ideja da se dođe do reforme pravosudnog sustava se trebala dogoditi drugačije nego što su desne stranke to zamislile. Postoji niz zakona koji bi vrlo rado bili usvojeni u različitim zemljama. Ovo nije Benjamin Netanyahu prije 15 godina, niti je to njegov stil. Međutim, Izrael se promijenio, promijenio se njegov okoliš. Za krajnje desne stranke kojih danas ima 13 posto u stanovništvu ovo je jedinstavena situacija. Oni su sve više organizirani i rastu po broju djce. Do 2050. godine će sačinjavati 25 posto stanovništva i sami bi mogli formirati vlast”, rekao je Jakovina.

Povjesničar kaže kako je ovdje riječ o čovjeku koji se vratio nekoliko puta kad se mislilo da nema nikakve šanse.

“Stvara se vrlo neugodna situacija iz nikad povoljnije situacije jer Izrael ima nikad veći gospodarski rast i nikad veću sigurnost na svojim granicama. Netanyahu je imao epizoda kad je bio državnik, ali naprosto se promijenio. Možda misli da je on stup svega i misli o sebi kao nezamjenjivom”, rekao je pa je dodao: “Moguće je nasilje koje se lako može preliti. Ovo postaje opasnost jer je premijer rekao da se više ne boji nikakve opasnosti izvana nego iznutra. Opet je otvoren i problem s Palestincima. Problem može nastati za budućnost”.

Jakovina kaže kako je izraelska oporba rekla da im je vraćen patriotizam.

“Palestinci trenutno nisu u najboljoj poziciji. Naravno da bi im u nekom tragu odgovarala umjerenija vlast. Svijet je uz rat u Ukrajini ušao u doboko previranje, rijetke su tako stabilne zemlje kao Hrvatska”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.