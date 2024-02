“Svjedočimo novom fenomenu u politici koji postaje dominantan”

Podijeli :

Politologinja i komunikologinja Smiljana Leinert Novosel u Novom je danu s Mašenkom Vukadinović prokomentirala aktualna događanja na političkoj sceni, od subotnjeg prosvjeda i maratonske saborske rasprave do izglednih predizbornih i postizbornih koalicija.

Međusobne optužbe i uvrede uz recitacije i bećarce obilježili su u srijedu saborsku raspravu o oporbenom prijedlogu da se Hrvatski sabor raspusti i raspišu izbori za novi saziv, koja je trajala dugo u noć, čak 14 sati. Smiljana Leinert Novosel ne smatra da se dogodilo nešto posebno:

“Ništa posebno ni neočekivano nismo vidjeli jer je Sabor postao pozornica za predizborna događanja. To su klasične optužbe, diskvalifikacije druge strane koje svjedoče o novom fenomenu u politici – fenomen ljutnje ili bijesa koji postaje dominantan za razliku od onoga što bismo očekivali na ovakvim mjestima – uvažavanje i dijalog.”

Govoreći o mobilizaciji neodlučnih birača ističe da se radi o oko 17 posto birača. “Vikom se neće postići ništa, svi su protiv korupcije i nepotizma. Nedostaje novi sadržaj – kako ćemo raditi ako dođemo na vlast, kako ćemo riješiti probleme. Svi posežu za emocijama. Zajahati na valu emocija djeluje dobro i to je oporba dobro iskoristila na Markovom trgu – nezadovoljstvo ljudi su uspješno zajahali i iznjedrili prosvjed, no treba nuditi i nešto konkretno”, istaknula je.

Na pitanje kakva je uloga predsjednika RH Zorana Milanovića, rekla je: “Ispada da je predsjednik Milanović korisni akter u javnom prostoru, da pored klasičnih uloga vezanih uz vanjsku politiku i vojsku, ima ulogu da intervenira i iznese mišljenje ako smatra da društvo ide u pogrešnom smjeru i ta njegova uloga bi bila ok da je izvedena kako bi trebalo, drugačijom komunikacijom, s argumentima, na pristojan način kakav se očekuje od pozicije. Neki ljudi na njegov stil pozitivno reagiraju, ali prešao je granicu i sadržaj je u drugom planu. Prepun je gnjeva, negativnosti i optužbi pa one zasjenjuju sadržaj. Ne mislim da bi on htio pomagati Grbinu i oporbi, ali uvijek razvija negativnu kritiku vlasti i pogotovo Plenkovića. To opterećuje javni prostor premda neke stvari iznosi na vidjelo i dobro ih je slušati i pratiti. Iako misliš da su neke parole s Markovog trga radikalne, netočne, treba slušati što ljudi govore, što ih smeta…”

