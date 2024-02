Tko sve može očekivati poziv na vojnu vježbu? Stizat će još u tri navrata

Kako smo nekidan objavili, građani s iskustvom u vojsci proteklih su dana dobili poziv na vojnu vježbu. Ne radi se o pozivu za obvezni vojni rok, već o vježbi pričuve.

“Radi se o vježbi, pričuvni pripadnici Hrvatske vojske su pozvani na osmodnevnu vježbu. Redovan proces, ništa specifično, ništa neuobičajeno, redovna vježba koja se provodi praktički svake godine u određeno vrijeme”, prije tri dana je komentirao ministar obrane Ivan Anušić.

Pozivanje rezervista se provodi prema potrebama vojske. U ovom ciklusu pozvano je Zapovjedništvo Prve pješačke pukovnije – Zagreb. “Sad u trećem mjesecu će osposobljavanje biti od 8. do 15. na vojnom poligonu Eugen Kvaternik u Slunju. Znači, radi se o 26 razvrstanih pričuvnika, većinom su to časnici ili dočasnici, samo jedan ili dva vojnika”, pojasnila je Darja Pavličić iz MORH-a.

Čitatelji nam javljaju da dobivaju pozive za vojnu vježbu. Pitali smo MORH o čemu je riječ Čuli smo što o vojnom roku misle političari – od lijevih do desnih. Pogledajte sad što kažu vojni stručnjaci

Ovi pojedinačni pozivi iz MORH-a upućuju se razvrstanim pričuvnicima, dakle osobama koje su odslužile vojni rok ili su bile na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili u djelatnoj vojnoj službi te im je određena vojno stručna specijalnost, a do 55 godina starosti, do kada zakonski traje vojna obveza, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV.

Vježbe u još tri navrata

Vojni pozivi kroz ovu godinu još se mogu očekivati u lipnju, rujnu i listopadu. Na rasporedu za popunjavanje pričuvnih postrojbi je nešto više od 18.000 ljudi.

“U Zakonu o obrani je propisano da je obveza služenje u pričuvnom sastavu. Pričuvni sastavi su dio oružanih snaga i zna se njihova uloga u Domovinskom ratu i cilj nam je da držimo ih stalno da su u trendu i da osposobljeni i pripravni”, dodala je Pavličić.

Osposobljavanje traje osam dana, ili najviše do 30 dana tijekom jedne kalendarske godine. U slučaju opravdanih razloga može se tražiti odgoda. “Je li to bolest, može tražiti ocjenu sposobnosti, može tražiti zbog posla. To može tražiti i poslodavac i pričuvnik”, naglasila je Pavličić.

Za vrijeme trajanja vojne vježbe poslodavcu se refundiraju troškovi naknade plaće.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.