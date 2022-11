TNT dvoboj: “Porez u kojem lupate po svemu ima puno kolateralnih žrtvi”

Podijeli:







Izvor: N1

U dvoboju TNT-a o porezu na ekstraprofit svoja mišljenja sučelili su predsjednik Savjeta za gospodarstvo SDP-a i profesor na Ekonomskom fakultetu Josip Tica i Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot.

Upitan o tome hoće li SDP podržati zakonski prijedlog o porezu na ekstraprofit, Tica kaže da je ključan problem sa zakonskim prijedlogom taj što je baziran na poruci koja je svima prihvatljiva, ali da je izvedba katastrofalna.

“Ono što je Ministarstvo financija forsirala je jednostavnost, ali ta jednostavnost je napravljena tako da je usmjerena na krivu metu. Osnovni smisao tog poreza na neočekivane profite, to je najtočniji naziv, je za one koji su zadržali iste količine proizvodnje, ali su snažno podigli cijene”, rekao je.

Istaknuo je i koje bi to tvrtke eventualno mogle biti.

“Svi znamo da INA ima trostruko veću dobit. U 2022. od siječnja najveći generator inflacije je sektor proizvodnje hrane i bezalkoholnih pića”, ističe.

Troskot pak kaže da se slažu s time da je poslana vrlo jasna poruka o solidarnosti.

“Međutim, postavlja se pitanje gdje je solidarnost kad vi u nekoliko godina ne povučete sredstva EU-a za obnovu Banovine. Mi smatramo da će to biti jedna od kriniki da namaknu sredstva za to. Nedavno je izašao podatak koji me frapirao bio, da smo u 4 godine oprostili oko 20 milijardi kuna poreznog dugo, to je negdje oko 5 milijardi kuna godišnje, to je iznos Pelješkog mosta. Kada uvode takav jedan porez, onda moraju objasniti poduzetnicima zbog čega se oprašta dug jednoj Fortenovi za koju ne znamo kome je pripala”, govori Troskot.

Tica pak kaže da je neosporno očekivati da će u tom jednom malom segmentu poduzeća koja će biti zahvaćena mjerom biti drugačijih knjiženja kako bi se umanjilo neka porezna davanja.

Napominje da to stvara probleme i u smislu praćenja gospodarstva.

“Vi ispisujete svoju budućnost investicijama, a porezi uvijek djeluju na investicije. Važno je jako kalibrirati taj porez da zahvatite one koji iskorištavaju situaciju s inflacijom, a ne da kažnjavate izvoznike i one koji su investirali. Ovakav sveobuhvatan porez gdje lupate po svemu ima užasno puno kolateralnih žrtvi i sigurno će imati makroekonomske negativne reperkusije”, rekao je Tica.

Troskot kaže da će uvođenje takvog poreza izazvati ozbiljan kaos u cijelom sektoru.

“Samo pratite koliko će platiti jedan Lidl, a koliko će platiti jedan Konzum”, objašnjava Troskot.

