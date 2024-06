Tomašević o požaru na Jakuševcu: Na policiji je da provodi istragu

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Zagrebačka Gradska skupština u četvrtak je na sjednici jednoglasno prihvatila prijedlog zaključka kojim su od gradonačelnika Tomislava Tomaševića zatražili da u roku od 30 dana podnese izvješće o uzrocima izbijanja noćašnjeg požara na platou pored odlagališta Jakuševec.

Također, od gradonačelnika Tomaševića gradski zastupnici zatražili su i da podnese izvješće o razmjerima nastale štete, kakve su posljedice za zdravlje građana te što namjerava poduzeti kako bi se spriječilo izbijanje novog požara.

Riječ je prijedlogu zaključka koje je na sjednicu zagrebačke Gradske skupštine po hitnom postupku uputio Klub zastupnika Plavoga grada i neovisnih Fortuna i Rusak..

Požar manje količine neopasnog glomaznog otpada izbio je noćas oko 2 sata na platou servisno-operativnog centra koji se nalazi pored odlagališta otpada Jakuševec te je ugašen nešto iza tri sata.

Tomašević: Požar na Jakuševcu brzo ugašen, šteta mala, ozlijeđenih nema

“U takve stvari ne ulazim”

Tomašević je novinarima izjavio da je taj prostor pokriven kamerama, a policija provodi očevid kako bi se utvrdio uzrok požara.

“Na policiji je da provodi istragu, ukoliko sumnjaju da je riječ o nekakvom podmetanju – to je na njima. Ja uopće u takve stvari ne ulazim”, rekao je gradonačelnik.

Istaknuo je da je požar dosta brzo ugašen i zato nije došlo ni do kakve veće štete na imovini, a najbitnije je da nitko nije ozlijeđen.

Tomašević kaže da je požar izbio u zasebnom objektu gdje se dovozi glomazni otpad te se sortira i iz njega se odvajaju vrijedne sirovine, a ono što nije vrijedno se s drobilicama samelje i odloži.

“Došlo do brzog gašenja požara”

Za gašenje požara trebalo je nešto više od sat vremena, a u gašenju je sudjelovalo pet vatrogasnih vozila. Rekao je da prema informacijama koje ima, protokol je poštivan, imali su dežurnog vatrogasca koji je odmah po izbijanju požara nazvao Javnu vatrogasnu postrojbu a i sam je započeo s gašenjem.

Čeka se analiza kvalitete zraka

“Tako da je došlo do brzog gašenja požara; posebice kad to usporedimo s požarom u Zaprešiću gdje je trajao više od 30 sati ili s požarom u Osijeku koji je trajao nekoliko dana, ili kad govorimo o požaru glomaznog otpada koji je bio na Jakuševcu 2019., a trajao je od 19 sati navečer pa sve do sljedećeg dana ujutro”, istaknuo je Tomašević.

Kaže da se veličina požara vidi i po tome što ga je gasilo pet vozila, dok je onaj u Zaprešiću gasilo 50 vozila, a onaj na Jakuševcu 2019. gasilo je 40 vatrogasnih vozila.

“U tom smislu ovaj požar bio je deset puta manji požar, a znači i da se radilo o manjoj količini glomaznog otpada”, ustvrdio je.

“Mjerne postaje koje su fiksne na Jakuševcu i kontinuirano mjere kakvoću zraka nisu zabilježile odstupanja, međutim htjeli smo i da mobilna postaja koju ima Zavod Andrija Štampar isto tako izmjeri kakvoću zraka”, dodao je Tomašević.

