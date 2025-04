Poljoprivrednici, požurite s prijavom štete od epskih suša: Ovo su detalji

Podijeli :

Fotografija generirana uz pomoć umjetne inteligencije

Maksimalni iznos javne potpore po korisniku iznosi 42.000 eura.

Hrvatski poljoprivrednici su u 2024. pretrpili štetu “epskih razmjera” od suša. Računa se da je ona iznosila najmanje 130 milijuna eura.

Namijenjena je poljoprivrednicima čija je šteta na prinosima od suše u 2024. evidentirana u Registru šteta uz uvjet da su zabilježeni gubitci u proizvodnji od najmanje 30 posto na relevantnoj poljoprivrednoj proizvodnji, prenosi Agroklub.

Gubitci moraju biti najmanje 30 posto

Objavljen je Javni poziv za provedbu Mjere 23 “Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima koji su posebno pogođeni prirodnim nepogodama” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., objavila je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Radi se o, pojašnjavaju, izravnoj dodjeli potpore korisnicima koji su pretrpjeli štetu zbog prirodne nepogode uzrokovane sušom. Namijenjena je poljoprivrednicima čija je šteta na prinosima od suše u 2024. evidentirana u Registru šteta uz uvjet da su zabilježeni gubitci u proizvodnji od najmanje 30 posto na relevantnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

“Maksimalni iznos javne potpore po korisniku iznosi 42.000 eura i ne može biti veća od konačnog iznosa štete od suše navedenog u Registru šteta za pojedinog korisnika”, istaknuli su te dodali da je ukupno na raspolaganju za ovu mjeru 44.797.863,44 eura.

Dabro: Zbog epske suše štete u poljoprivredi veće od 130 milijuna eura

Ako još niste, upišite se u EKPRR

Napominju da je ključni uvjet za isplatu taj da je MIBPG poljoprivrednog gospodarstva naveden u Prilogu 1. Javnog poziva te da nositelj/odgovorna osoba navedenog poljoprivrednog gospodarstva podnese prijavu putem AGRONET-a.

No, da bi se korisnik mogao prijaviti na objavljeni Poziv, mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju (EKPRR) te pozivaju sve koji nisu upisani, da to učine najkasnije do 26. travnja 2025. godine.

Prijave na ovaj Javni poziv se podnose od 15. travnja 2025. od 12 sati pa do 30. travnja 2025. do 12 sati, a detaljne informacije možete potražiti OVDJE.

