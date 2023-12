Dolenec: Ne razmišljamo o pojeftinjenju odvoza smeća zbog Jakuševca

Podijeli :

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec bila je gošća Nataše Božić u Točki na tjedan.

Kako ćete spriječiti gomilanje smeća na ulicama?

Iza nas je najteži tjedan otkako smo preuzeli upravljanje gradom. Izražavam sućut radniku koji je stradao na Jakuševcu. Otežan je odvoz, ali sustav usporava pristup samom odlagalištu. Danas je već malo bolja situacija. Sigurno će još neko vrijeme biti otežano.

O kojem vremenskom periodu govorimo?

Plenković: Odgovornost za Jakuševec je na Zagrebu Tomašević zatvorio Jakuševec

Na početku se doista nije nitko usudio davati progoze jer je svima jasno da je sigurnost najbitnija, sigurnost radnika. Dobili smo inicijalne nalaze DIRH-a o tome gdje se ne smije odlagati. Sad su uspostavljeni protokoli i oni će sada nešto bolje funkcionirati. Odlagalište Jakuševec je gradilište koje se gradi po projektu iz 2003. godine. Tamo se sustavno odlaže otpad 20 godina, na isti način. Bio je jedan manji odron, i sada novi, sada su svi zaduženi otkriti što se dogodilo, zašto je do odrona došlo. Prije svega kako se to ne bi ponovilo. Nakon prvog odrona je zatražen projekt sanacije. Mroamo znati gdje je došlo do pogreške i pod kojim uvjetima se dalje može odlagati.

Postoji li plan B?

Ne, građani Zagreba ga nemaju. Sve teme Zagreba su i nacionalno važne teme. Jučerašnji otpad je sav pokupljen, mi samo upravljamo očekivanjima jer je pristup odlagalištu sporiji nego inače.

Broj odvoza će biti jednak?

Svi operativni kapaciteti ostaju isti. Imamo i povećane potrebe s obzirom na Advent. Ono što se moglo odraditi u jednoj smjeni se protegne na drugu.

Hoće li biti manja cijena odvoza?

Ne bih sada o tome na taj način govorila. Otkad imamo novi model odvoza, Zagrepčani plaćaju samo fiksni dio na računu, a kroz plave vrećice plaćaju ono što ne odvajaju. Taj model je dobio puno kritika, iako smo jedini proveli to da onečišćivač plaća.

Ali usluga je smanjena.

Holding je objavio da, ako postoje problemi, se korisnici mogu obratiti Čistoći. Zasad nema sustavnog kašnjenja.

Bivši Bandićev pročelnik pustio snimku: “Eksplodirao je Jakuševec, čovjek je ostao bez ruke”

Koliko će ovo trajati?

To je sigurno mjesec dana, vjerojatno i nekoliko mjeseci, dok nećemo imati projekt sanacije. Možda to znači i neke izmjene u projektu samog Jakuševca. Teško je o tome govoriti dok se stručnjaci ne oglase. Svi su pod izvanrednim rokovima, sve smo molili da budu što ažurniji i trudit ćemo se kao i do sada jasno komunicirati.

Što je problem?

Sad je sve na stolu, projekt izgradnje Jakuševca, gdje se otpad odlaže po nekom sustavu… Po tom se projektu radi već 20 godina i teško je sada zaključivati da je u projektu nešto krivo jer je došlo do odrona 2023.

Na koji se način nadzire rad tih privatnih tvrtki?

I ovaj projekt, kao i svaki građevinski projekt, ima svoj nadzor. Te tvrtke, su dužne, ako se išta neobično događa upozoriti…

Jeste li uočili nešto neobično ikada?

Do ovog prvog odrona, ništa nije ukazivalo na to, nas nitko nije alarmirao da ima razloga za brigu.

Kaže Marija Selak da je odron na Jakuševcu politički zatrpao Možemo i vaše ambicije. Činjenica je da je obećanje o zatvaranju Jakuševca bilo jedno od ključnih u kamapanji.

Zagreb je naš je zapiknuo zastavu na odlagalištu. Mi stojimo i dalje da govoriti o zelenoj tranziciji, a da se ne zatvori Jakuševec, nije prihvatljivo. Čini li ovo političku štetu? Mi provodimo reforme koje su potrebne. Ovaj način na koji se sada razgovara o pomoći Vlade… Vlada ima i škare i sukno, oni pišu propise, izdaju dozvole za postrojenja za gospodarenje otpadom. Tu se ne radi o pomoći.

Burna rasprava u TNT-u “Oni su nesposobni, vi ste korumpirani i hvala Bogu da imamo uskoro izbore”

Vi ste obećavali zatvoriti Jakuševec i to se sad ne događa?

Centar za gospodarenje otpadom treba dobiti status nacionalnog strateškog projekta. Svi projekti koje smo naslijedili su bili daleko od optimalnih, ali smo bili voljni ići s njima. I CGO i sortirnicu i kompostanu u Novskoj, sve Bandić – HDZ projekte, smo bili spremni provesti samo da se Jakuševerc zatvori. Ali oni su svi propali, ne našom voljom.

Vi tražite da se Vlada uključi. Zastupnik Habijan kaže da morate prvo dati neki prijedlog. Je li istina da niste još dali prijedlog Vladi za što tražite intervenciju?

Treba reći da smo se žalili na nekoliko stvari u nacionalnog planu gospodarenja otpadom. Zagreb je jedini tretiran drugačije, naš centar mora biti javno-privatno partnerstvo. Druga stvar je da mi primamo miješani komunalni otpad iz Županije, a nema reciprociteta, da i Županija onda izgradi neko postojrenje. Tražimo da se ova situacija riješi. … To odlagalište (Jakuševec) bi u normalnim uvjetima funkcioniralo do kraja 2028. godine. Mi zasad funkcioniramo kao da je to zaista rok.

Bernardić kaže još godinu i pol maksimalno da se tamo može odlagati otpad.

Ne bih komentirala što on govori. Hrvatska nema alternative nego da novi centar u Resniku funkcionira 2028. Samo je potrebno da se svi prime posla.

Otpor građana prema odlagalištu je bio jek i za vrijeme prošle vlasti.

Izgradnja odlagališta uvijek nailazi na otpor lokalnog stanovništva, nekad se nažalost pokaže da je to i imalo uporište. Mi uvijek naglašavamo da svi imaju pravo na kritku i pitanja. Ovo je velika odluka za Grad Zagreb. Ima mnogo pitanja. Taj projekt će biti napravljen po svim suvremenim standardima. Ne idemo s naslijeđenim projektom nego suvremenim postrojenjem. Na jednom će mjestu biti i kompostana i sortirnica, zatvorenog tipa bez utjecaja na kvalitetu života okolo. u Hrvatskoj se toilko odgađa hrpa tako nužih projekata jer nema političke hrabrosti. Ta lokacija je i u našem planu i sad kad moramo prerezati, da nam kažu da bi oni nešto drugo, a nema konstruktivnog prijedloga… Tamo je već pročistač, to je dio industrijeks zone i moramo napraviti sve da taj projekt ne utječe na kvalitetu života stanovika, a nudi zelene rješenje.

Što ćete staviti na stol? Postoji li gotova stvar?

Postoji. Nakon što je postalo jasno da stara španjolska studija ne može dobiti financiranje, izgradili smo novelaciju na jednom mjestu. To košta 145 milijuna eura, skupo postrojenje. Europsko financiranje takvih postrojenje produžuje rokove. I za to smo zabrinuti.

Kako to da nema dogovora oko Jakuševca, a za Maksimir se dogovorilo s Vladom?

Postignut dogovor oko Dinamovog stadiona. Crkva će dobiti 10 lokacija, Plenković najavio dva sporazuma

Reprezentacija zaslužuje stadion. Projekti gospodarenja otpadom traže hrabne odluke, malo stranaka kao mi donosi nepopularne odluke.

Pitanje dojma je važno u politici.

Čini mi se… Maksimir je spor dug 26 godina, jedino što se promijenilo je gradnačeklnik. On smatra da je i gradski i naciolnani interes da imamo suvremen stadion. Niz je projektata gdje se postavljamo onako kako mislimo da je u intresu većine.

Idete li na ruku Vladi? Tamo gdje je važan projekt za HDZ – to može, a gdje je važan za Možemo tu – ne može?

Mi guramo sve od nacionalnog interesa za Grad Zagreb. Za nacionalni stadion je bitno reći da smo kao Grad puno dobili, stekli smo vlasništvo, a nema troška za proračun. Biskupija je dobila mogućnost da gradi tamo gdje je već mogla graditi, ali ako je gradsko zemljište, mora se kupiti. Stadion se neće graditi gradskim novcem, mi očekujemo interes velikih međunarodnih investitora da izgrade jedan veliki stadion koji Zagreb zaslužuje.

Pitam zašto se jednako revno ne može pristupiti i rješavanju pitanja Centra za autizam koji funkcionira u lošim uvjetima?

I to ćemo riješiti. Nedavno mi je ravnateljica rekla da su joj 2005. govorili da se vide u Oporovcu 2007. Mi ćemo to riješiti. Oporovec je planiran kao nova lokacija najmanje od 2005. Mi to nismo mogli realizirati u dvije godnie jer nisu riješeni nikakvi preduvjeti za to. Nema lokacijske dozvole. Osobno nagledam raspetljavanje projekta Oporovec i sad imam prilično jasan hodogram kad će se on moći otvoriti. Mi ćemo to razdvoijiti u dvije faze. Gradit ćemo CZA na dijelu koji je naša parcela. Nadam se da ćemo ga 2025. početi graditi. Oni su u Dubravi od 1983. Mi smo sad uložili 200 tisuća eura da se ta lokacija unaprijedi, ali jasno je da to nije adekvatno.

Postoji li prijelazno rješenje do 2025.? Djeca ne mogu čekati.

Mi već sada možemo pokazati da smo puno napravili za dobrobit djece i mladih što se tiče širenja kapaciteta. Mali dom i SUVAG otvaraju nove lokacije. Luka Ritz savjetovalište dobiva novu lokaciju, doista radimo puno da se prošire usluge i da radimo na dobrobiti djece i mladih. Radimo na obnovi CZA-a, bila sam tamo, vidjela kako izgleda. Sve ćemo napraviti što možemo na toj lokaciji, ali nećemo ni dana odugovlačiti s novom lokacijom.

Ostajete li kod najveće stope za porez na dohodak?

Dobra vijest za zaposlene: Od 1. siječnja rastu neoporezivi primici

Mi imamo situaciju da niz ustanova nije adekvatno održavan. Nismo imali univerzalni pristup vrtićima. To je ostavština Davora Bernardića, koji je bio blizak suradnik Bandića. Pitam se što su radili s tim proračunom. Sve plaće u Gradu Zagrebu će i dalje rasti, ovo što je rekao nije fer. Mi nismo mogli utjecati na poreznu reformu. Zašto idemo na maksimalne stope, obnavljamo i gradimo vrtiće, kreće Dom sporotva, izabrali smo izvođača za Paromlin, pokrećemo niz velikih projekta koje Zagreb treba nasušno već desetljećima. Nije usporediv proračun Grada Zagreba s proračunima malih gradova u zagrebačkom prstenu. Idemo na maksimalne stope poreza jer imamo i dalje akumulirani manjak ostavštine Bandića i Bernardića, imamo među najjeftinijim komunalnim uslugama, koje god izvadimo. … Pozivamo građane da sudjeluju s nama u ovom ogromnom obnavljanju Grada Zagreba.

2025. su izbori. Koja su to obećanja za koja Možemo može staviti kvačicu.

Za Jakuševec će tada biti napravljeni prvi koraci prema izgradnji postrojenja i planiramo zatvoriti Jakuševec u drugom mandatu. Mi to nismo skrivali. Rekli smo, bilo je obećanje za jedna mandat, ali postalo je jasno da se pravila mijenjaju. U nizu ključnih projekata su nam se već nekoliko puta promijenili parametri. Obnavljaju se i grade vtići i škole. Gradit ćemo i nove. Pripremamo gomilu projekata u 15 do 20 škola za jednosmjensku nastavu. Proširili smo obuhvat zdrave prehrane i cjelodnevnog boravka. Radimo puno na mentalnom zdravlju i šire od toga. Na paleti dobrobiti djece i mladih ćemo imati velike iskorake, ali i na ovom zelenom polju.

Ono što je ključno, Korlaet je neki dan rekao da se ne može isključiti neki novi odron. Postoji li plan B ako Jakuševec otkaže poslušnost?

Ovo što se dogodilo u ponedjeljak je kriza. Mi smo i više nego inače javno dostupni. Bili smo oprezni oko prognoza jer nitko nije mogao reći što uključuje projekt sanacije. Mi smo tu da dijelimo saznanja s javnošću. Plan B u odnosu na odlaganje otpada na Jakuševcu postoji u nekim segmentima. Može Holding neke stvari podugovoriti, ali s obzirom na kapacitet, mi moramo koristiti Jakuševec, samo moramo naći način da to činimo sigurno.

Sutra je novi sastanak s radnicima Čisotće. Možete li im jamčiti sigurnost?

Sutra je organiziran sastanak zbog međusobnog informiranja. Sigurnost nam je na prvom mjestu

Imate li poruku za građane?

Radimo sve da osiguramo normalno funkcioniranje. Za građane je to jedino bitno. Ali radimo sve i na tome da odlagalište bude sigurno za rad. Učinit ćemo sve da se to odlagalište što prije zatvori.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok