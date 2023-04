Grad Zagreb: Netko je namjerno izvadio tijela iz hladnjaka i snimio

Podijeli :

Robert Anic /PIXSELL

Glasnogovornica zagrebačke Gradske uprave Dinka Živalj govorila je danas na konferenciji za medije o situaciji Kliničkoj bolnica Sveti Duh.

Podsjetimo, čitatelj Indexa poslao je snimku za koju tvrdi da je stara nešto više od dva tjedna, a prikazuje posmrtne ostatke koji su poredani na podu mrtvačnice u bolnici Sveti Duh u Zagrebu. Riječ je o najmanje sedam mrtvih tijela koja leže na podu Zavoda za patologiju te bolnice, dok najmanje četiri, pokrivena plahtom, leže na bolničkim transportnim kolicima. Snimka pokazuje i zatvorene hladnjake, piše Index.

“Snimka je autentična, ali je starija od mjesec dana”

“Snimka je autentična, međutim, u medijima je objavljeno da je snimka stara dva tjedna. Međutim, šef patologije kaže da ovaj mjesec nije bilo tijela izvan hladnjača. U ovim trenucima je u bolnicu došla nenajavljena inspekcija, našli su samo tri tijela”, rekla je.

Kaže da postoji pretpostavka da je netko namjerno izvadio tijela iz hladnjača i to snimio. “To je pretpostavka, istražujemo to. Od šefa patologije imam informacije da se to nije dogodilo u našem mandatu”, rekla je Živalj.

Bolnica u ovom trenutku ima dovoljno rashladnih uređaja, njih 12, međutim, pokrenuta je nabava 15 novih uređaja, rekla je.

Raspadnuta tijela u mrtvačnici su bili stranci koji su danas opremljeni na groblje, rekla je.

“Ovo se nikad nije dogodilo u mandatu naše ravnateljice”

“Ovakva situacija, da ljudi budu na podu, se nije nikad dogodila u mandatu sadašnje ravnateljice, prema mojim informacijama”, rekla je. Dodaje da je prema pravilima dozvoljeno da tijela budu na stolovima i u hladnjačama, ali ne i na podu.

“Zadovoljni smo radom ravnateljice. Došla je i napravila mnoge stvari. Kupuje rashladne uređaje, omogućila je ustavom zajamčeno pravo žena na pobačaj. To je sigurno jedan od razloga zašto je izložena ovakvim napadima”, rekla je.

“U ime bolnice i Grada se ispričavam ljudima koji su se našli u ovoj situaciji, ali prema informacijama koje imam od šefa patologije, to se nije dogodilo u ovom mjesecu, niti u mandatu sadašnje ravnateljice“, rekla je.

Bolnica Sveti Duh u vlasništvu je Grada Zagreba, i prije par godina je dograđena te se neki njeni dijelovi smatraju jednima od modernijih i opremljenijih u Hrvatskoj. Kapaciteta je oko 580 kreveta, a ondje radi oko 1600 zaposlenika.

U prosincu 2021. godine za novu ravnateljicu izabrana je Anamarija Šimundić i to glasovima predstavnika Možemo i SDP-a koji predstavljaju većinu u Upravnom vijeću ove bolnice.

