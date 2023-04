Grbin o tijelima u bolnici: Ako ih je netko vadio i snimao, to je degutantno

Podijeli :

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin kazao je u subotu kako od novog zagrebačkog nadbiskupa mons. Dražena Kutleše očekuje da otvoreno progovori o slučajevima zlostavljanja unutar Katoličke crkve, po uzoru na druge zemlje.

„Činjenica je da je u sklopu Katoličke crkve bilo brojnih ružnih stvari poput zlostavljanja i očekujem da o tome novi nadbiskup otvoreno progovori. Kao što je u Njemačkoj, SAD-u i Australiji vodstvo Katoličke crkve prihvatilo svoju odgovornost i krenulo s isprikom, očekujem da se to dogodi i u Hrvatskoj“, rekao je Grbin referirajući se na današnje liturgijsko slavlje na kojem Dražen Kutleša preuzima službu zagrebačkog nadbiskupa.

Što se tiče snimke iz bolnice Sveti Duh na kojoj se vidi mrtva tijela kako leže na podu mrtvačnice, koju su ovih dana objavili mediji, predsjednik SDP-a je rekao kako smatra da se radi o podmetanju te od nadležnih tijela očekuje da u nakrećem roku istraže cijeli slučaj.

„Ako nekome padne na pamet vaditi tijela iz hladnjače, poredati ih na podu i slikati kako bi napravio politički cirkus, to nije samo degutantno nego i kazneno djelo povrede mira pokojnika. Službena informacija je da se radilo o smještanju i nisam čuo ništa što bi me ponukala da u to sumnjam“, kazao je nakon što je uprava bolnice Sveti Duh podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja.

Grbin je jutros zajedno s vodstvom stranke i zastupnicima SDP-a u Hrvatskom saboru, Europskom parlamentu i zagrebačkoj Skupštini, položio cvijeće na grob prvog predsjednika stranke Ivice Račana, povodom 16. godišnjice njegove smrti.

„Radi se o velikanu hrvatske politike koji je dva puta vodio demokratizaciju zemlje. Prvi puta 1990. godine kada smo stvarali demokratski višestranački sustav, a zatim 2000. godine kada je Hrvatska uvela parlamentarizam kakav imamo danas“, naglasio je Grbin.

Ivica Račan kao predsjednik Saveza komunista Hrvatske najavio je prve višestranačke izbore koji su održani u travnju 1990., na kojima pobjeđuje HDZ. Deset godina kasnije, izbran je za predsjednika Vlade, nakon što je na parlamentarnim izborima predvodio šesteročlanu koaliciju, zajedno s liberalnim strankama. Umro je u travnju 2007. godine, nakon bitke s tumorom.

