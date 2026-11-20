Danas se održava bojkot nastave srednjoškolaca i studenata u sklopu međunarodnog prosvjeda mladih pod sloganom "Za našu budućnost, a ne njihove ratove". Prosvjedne aktivnosti u Hrvatskoj organizira inicijativa Štrajk mladih, a najavljena su okupljanja u Zagrebu, Osijeku, Puli, Rijeci i Zadru. Prosvjed je dio međunarodnog pokreta International Youth Strike, koji okuplja mlade u više od 25 europskih zemalja.
Među zahtjevima su dostupnije stanovanje, smanjenje troškova života, poboljšanje javnih usluga, demilitarizacija i sustavno rješavanje ekološke krize, naveo je član hrvatske inicijative Niko Vrabec.
9 Objava
10:51
prije 11 min.
Otvoreno pismo ministru: Ovo je borba mladih za sve nas
Štrajk mladih Hrvatske poslao je otvoreno pismo ministru Radovanu Fuchsu:
"S obzirom na to da ćemo pozvati zainteresirane da predlažu komentare i izmjene nije završna, ali je kamen temeljac bolje budućnosti koju želimo mirno graditi.
O samom načinu doprinosa razvoju programu biti ćete pravodobno obaviješteni, a za sada Vas pozivamo da detaljno proučite naše zahtjeve te dokumentaciju kojom to i potkrepljujemo.
Nismo u svemu stručni, srednjoškolci i studenti smo, zato ostavljamo otvorena vrata za doprinos svih koji žele živjeti u boljoj Hrvatskoj. Hrvatskoj koja ne proziva svoje učenike i studente da su manipulirani, Hrvatskoj koja ne proziva svoje učenike i studente da ne znaju što rade, a ni u Hrvatskoj koja svojim učenicima i studentima kaže da su anarhisti kada koriste svoje ustavno pravo na prosvjed i iskazivanje mišljenja.
Želimo živjeti u Hrvatskoj koja svoje učenike i studente sluša i radi s njima da bi budućnost bila bolja.
Ovo nije borba mladih samo za mlade, ovo je borba mladih za sve nas i za bolju budućnost u Hrvatskoj.
Govorilo se da nas neće biti, da smo lažna vijest, da smo diverzija i da nismo dovoljno ozbiljni da se organiziramo, a na to Vam mi kažemo: vidimo se danas u školama, fakultetima i na ulicama."
10:39
prije 23 min.
Penava: To su komunisti i ekstremna ljevica
Predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Sabora Ivan Penava komentirao je štrajk mladih diljem Hrvatske. Više OVDJE.
10:20
prije 41 min.
Studentica iz Štrajka mladih odgovorila Fuchsu
Studentica treće godine Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Kate Jurišić iz Štrajka mladih je u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala štrajk srednjoškolaca i studenata. Više OVDJE.
09:41
prije 1 h
Vanđelić kritizirao štrajk
Zamjenik predsjednika Fokusa i bivši šef Fonda za obnovu Damir Vanđelić podržao je današnji Štrajk mladih, ali je kritizirao dio zahtjeva učenika i studenata te političke stavove organizatora.
U podužoj objavi na Facebooku posebno se usprotivio povećanju poreza.
"Dragi srednjoškolci i studenti. Dobro je da prosvjedujete, da imate taj poriv i tu naviku boriti se za ispravne stvari", napisao je Vanđelić, dodajući da podržava aktivizam mladih, ali da njegova djeca neće sudjelovati u štrajku.
"Moja djeca ne idu. Jer imaju više informacija", poručio je. Smatra i da nije dobro vrijeme za prosvjede jer je, kako je napisao, "vrijeme pijeteta". Ipak, priznaje da je većina zahtjeva mladih smislena i ostvariva.
09:22
prije 1 h
Program Štrajka mladih Hrvatske
STANOVANJE
- Studentski smještaj
- Zaštita podstanara i kraj sezonskih iseljavanja
- Kratkoročni najam, prekomjerni turizam i prodaja obale
- Javno i priuštivo stanovanje
- Bespravna gradnja i betonizacija obale
TROŠKOVI ŽIVOTA
- Inflacija, shrinkflacija i način prikazivanja inflacije
- Školska i studentska prehrana
- Studentski standard i studentski rad
- Energenti i osnovne namirnice
- Gospodarski model i domaća proizvodnja
JAVNE USLUGE
- Zdravstvo i Studentska poliklinika
- Mentalno zdravlje
- Obrazovanje
- Znanost i javna sveučilišta
MILITARIZACIJA
- Ukidanje obveznog vojnog roka i diskriminacije
- Vojska izvan škola i fakulteta
- Rashodi za obranu i naoružanje
- Gaza i suradnja s državom Izrael
OKOLIŠ
- Gospodarenje otpadom
- Zaštita okoliša i prevencija ekocida
- Infrastrukturna mreža javnog prijevoza i željeznica
- Obnovljivi izvori energije
08:00
prije 3 h
Učenici i studenti izlaze na ulice: "Želimo budućnost u ovoj državi"
Iza štrajka, ističe Božić, ne stoji jedna organizacija ni nekoliko pojedinaca, nego učenici i studenti iz različitih dijelova Hrvatske.
„Iza toga stoje mnogi studenti i učenici, stvarno diljem Hrvatske. Svi međusobno razgovaramo, diskutiramo i tek onda odlučujemo. Dakle, direktnom demokracijom, glasanjem ili, ako tijekom rasprave vidimo da se slažemo, onda smo na taj način odlučili. A kada to kažem, mislim apsolutno sve – od maila koji će se poslati, objave koja će ići pa do toga koji su naši zahtjevi. Iza ovoga stoje pojedinci kao što sam ja, učenici i studenti“, objašnjava Božić.
Štrajk je najavljen u nekoliko hrvatskih gradova, a organizatorima se posljednjih dana javljaju i mladi iz drugih sredina koji se žele uključiti. Iako još nemaju konkretne procjene ukupnog broja sudionika, očekuju dobar odaziv. U Rijeci su, primjerice, srednjoškolci proveli anketu u kojoj se 400 učenika iz najmanje pet škola izjasnilo da će sudjelovati.
Zasigurno se štrajk događa u Zagrebu, Puli, Rijeci, Osijeku i Slavonskom Brodu, ali u zadnjih nekoliko dana javljaju nam se ljudi iz raznih gradova i mjesta koji se žele sami organizirati. Poručili smo im da su dobrodošli. Ne raspolažemo konkretnim brojkama, ali po našoj procjeni trenutačno imamo stvarno velik zamah. Jako puno ljudi podržava inicijativu i reklo je da će doći. I voljela bih napomenuti da ovo nije jedini štrajk koji ćemo napraviti, ovo je tek prvi u nizu“, kaže Božić.
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07:59
prije 3 h
Student za N1: "Mi ne prijetimo nikome, ali ni nas prijetnje neće zaustaviti"
Domagoj Fuk, student politologije, bio je gost Pregleda dana gdje je poručio da učenike i studente upozorenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o neopravdanim izostancima neće odvratiti od sudjelovanja u bojkotu nastave.
Podsjetimo, Ministarstvo je poručilo da će svi učenici koji neopravdano izostanu s nastave dobiti neopravdane sate u skladu s važećim propisima.
Na pitanje mijenja li takvo upozorenje njihovu odluku o bojkotu, Fuk je odgovorio da ne mijenja.
"Smatramo da je bit obrazovanja naučiti mlade kritički razmišljati, a ne da im se na prvi izraz nezadovoljstva prijeti disciplinskim mjerama, a u nekim slučajevima čak i policijom.
Smatramo da se time poništava sama svrha obrazovanja. Škole bi trebale učenicima objasniti što je štrajk, što on predstavlja i kako se o njemu mogu informirati kako bi sami odlučili žele li ga podržati ili ne, umjesto da im se automatski prijeti”, naglasio je.
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07:51
prije 3 h
Ministarstvo o štrajku
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) izvijestilo je da nije zaprimilo službene najave škola o bojkotu nastave najavljenom za petak te poručilo da će svi učenici koji neopravdano izostanu s nastave dobiti neopravdane sate.
Iz Ministarstva su na Hinin upit odgovorili da je predviđeno da škole rade prema uobičajenom rasporedu te da zasad nema naznaka da bi redovito funkcioniranje škola moglo biti ugroženo.
"Ministarstvo zasad nema potrebu zauzimati poseban institucionalni stav o inicijativama koje se organiziraju izvan redovnog sustava", naveli su.
Dodali su da ravnateljima srednjih škola neće slati posebne upute ni preporuke jer su škole i njihova rukovodstva, u skladu sa zakonskim propisima, odgovorni za organizaciju i održavanje redovnog odgojno-obrazovnog procesa.
Što se tiče izostanaka, iz Ministarstva ističu da su pravila jasno propisana važećim pravilnicima te ne očekuju veći broj izostanaka od uobičajenog za ovo doba godine, kada su učestalije sezonske viroze i gripa.
"Svi učenici koji neopravdano izostanu s nastave dobit će neopravdane sate u skladu s odgovarajućim propisima, jednako kao što je to u drugim slučajevima u kojima učenici neopravdano izostaju s nastave", poručili su.
Naglasili su i da srednjoškolsko obrazovanje u Hrvatskoj nije obvezno te da učenici i studenti nedolaskom na nastavu i predavanja u konačnici štete sebi jer propušteno gradivo moraju nadoknaditi.
"Vjerujemo da većina učenika i studenata neće dopustiti da ih se instrumentalizira za interese određenih političkih aktera koji preko leđa učenika pokušavaju ostvariti vlastite ciljeve", naveli su iz Ministarstva. Poručili su da učenici i studenti svoje vrijeme i energiju trebaju usmjeriti na učenje, stjecanje znanja te izgradnju osobne i profesionalne budućnosti.
07:49
prije 3 h
Objavljen popis fakulteta i srednjih škola koje sudjeluju u štrajku
Inicijativa Štrajk mladih Hrvatska objavila je popis fakulteta i srednjih škola čiji studenti i učenici danas sudjeluju u štrajku. Popis je potvrđen s obrazovnih ustanova, kako navode.
ZAGREB:
- Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
- Filozofski fakultet Zagreb
- Akademija likovnih umjetnosti Zagreb
- Akademija dramskih umjetnosti Zagreb
- Fakultet hrvatskih studija
- Prirodoslovno-matematički fakultet
- Prirodoslovna škola Vladimira Preloga
- Klasična gimnazija
- ŠPUD
- V. gimnazija
- II. gimnazija
- XII. gimnazija
- Elektrotehnička škola Zagreb
RIJEKA:
- FFRI
- Akademija u Rijeci
- Sveučilišni odijeli
- Učiteljski fakultet
- Salezijanska
- ŠPUR
- PGSRI
- PSHG
- PRHG
- GAM
OSIJEK:
- FFOS
- EFOS
- AUKOS
- PRAVOS
- ŠPUDO
- ČAKOVEC
- Gimnazija Josip Slavenski
SPLIT
- UMAST
ZADAR
- SŠ Juraj Baraković
- SŠ primijenjene umjetnosti i dizajna
- Srednja grafička škola
- Kampus Zadar
SLAVONSKI BROD:
- Gimnazija Matija Mesić
VARAŽDIN:
- Kampus u Varaždinu
PULA:
- Kampus u Puli
PAZIN:
- Gimnazija i srednja strukovna škola Juraj Dobrila
VELIKA GORICA:
- Srednja strukovna škola VG
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