Nismo u svemu stručni, srednjoškolci i studenti smo, zato ostavljamo otvorena vrata za doprinos svih koji žele živjeti u boljoj Hrvatskoj. Hrvatskoj koja ne proziva svoje učenike i studente da su manipulirani, Hrvatskoj koja ne proziva svoje učenike i studente da ne znaju što rade, a ni u Hrvatskoj koja svojim učenicima i studentima kaže da su anarhisti kada koriste svoje ustavno pravo na prosvjed i iskazivanje mišljenja.

Želimo živjeti u Hrvatskoj koja svoje učenike i studente sluša i radi s njima da bi budućnost bila bolja.

Ovo nije borba mladih samo za mlade, ovo je borba mladih za sve nas i za bolju budućnost u Hrvatskoj.

Govorilo se da nas neće biti, da smo lažna vijest, da smo diverzija i da nismo dovoljno ozbiljni da se organiziramo, a na to Vam mi kažemo: vidimo se danas u školama, fakultetima i na ulicama."