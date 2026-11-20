Slavko Midzor/PIXSELL

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je prve podatke o odazivu učenika na najavljeni "Štrajk mladih" i bojkot nastave, istaknuvši da u većini srednjih škola nije zabilježen značajniji porast izostanaka, dok je njihov ukupan broj čak i manji nego u istom razdoblju prošle godine.

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Prema podacima kojima Ministarstvo trenutačno raspolaže, broj izostanaka učenika u velikoj većini srednjih škola ne razlikuje se značajnije od onoga zabilježenog prethodnih dana.

Iz Ministarstva napominju da zasad nije moguće sa sigurnošću utvrditi razloge svih izostanaka, kao ni koliko ih je izravno povezano s najavljenim bojkotom nastave. Ipak, dostupni podaci pokazuju da je ukupan broj sati izostanaka manji nego u usporedivom razdoblju prošle godine.

Gotovo 3000 sati izostanaka manje nego prošle godine

U petak, 21. studenoga 2025. godine, tijekom jutarnje smjene evidentirano je ukupno 87.046 sati izostanaka učenika. Na dan najavljenog bojkota nastave, 20. studenoga 2026., u jutarnjoj smjeni zabilježen je 84.061 sat izostanaka.

To znači da je danas evidentirano 2985 sati izostanaka manje nego na usporedivi dan prošle godine.

Prosvjedne aktivnosti zabilježene u manjem broju škola

Prema informacijama Ministarstva, u većini škola nisu održane prosvjedne aktivnosti povezane s najavljenim bojkotom nastave.

Takve su aktivnosti zabilježene tek u manjem broju škola, a u njima je sudjelovao manji broj učenika, uglavnom onih koji pohađaju završne razrede srednjih škola.

Na fakultetima nema značajnijih poremećaja nastave

Ministarstvo se osvrnulo i na stanje na visokim učilištima, navodeći da, prema dosad prikupljenim informacijama, najavljeni bojkot nije doveo do značajnijih poteškoća u održavanju nastave.

Ipak, na pojedinim visokim učilištima određene studentske udruge i organizacije sudjelovale su u aktivnostima povezanima s inicijativom.

Štrajk mladih pratite uživo ovdje.