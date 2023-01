Trgovci o uvođenju eura: “Neka inspekcija dođe pa vidi tko lovi u mutnom”

Podijeli :

Izvor: Shutterstock

Ako nisu trgovci, tko jest neopravdano dizao cijene zbog eura? Gost dnevnika Franc Letica iz Ceha ugostitelja i obrtnika kaže kako bi se zahvalio ministru Filipoviću koji je uvidio da je poroblem baš u trgovcima i da ih je pozvao na sastanak i, ajmo reć, malo ih opalio po njuški. Iz udruga trgovaca, pak, za sve krive enormni rast cijene struje.

Denis Ćupić, predsjednik Udruge trgovine i logistike komentirao je preračunavanje kuna u eure, poskupljenja, ali i posljednji istup ministra Filipovića koji kaže da im to neće proći.

“Kada su razgovarali o zakonu o radu nedjeljom trgovci su krivi za sve, ali se zaboravlja da trgovina ima najveći utjecaj na gospodarstvo. Mi već nekoliko mjeseci upozoravamo da cijene neminovno rastu, da u slijedu na tržištu koji zadnjih šest mjeseci jer rezultirao je porast inputa, proizvođačkih cijena, mi nismo u mogućnosti drugo nego pratiti dobavne cijene”, rekao je za RTL.

Pročelnik Hitne KBC-a Zagreb: Zatrpani smo gripom; Zabilježen prvi smrtni slučaj Trumpove pristaše blokiraju izbor predsjednika Kongresa

Ističe kako velika većina proizvoda dolazi izvan RH, a uslijed inflatornih pritisaka rezultiraju i veće dobavljačke cijene.

Upitan love li trgovci u mutnom navodi da njih 99,9 posto ne lovi.

“Bili bi zahvalni da ministarstvo objavi imena trgovaca, inspektorat je rekao da imamo 50 prijava na prvi dan, to je minoran broj na prvi dan. Tema je prenapuhana, miče se fokus s onog što je problem. A to je enormni rast cijene struje. Pozdravljam mjere Vlade, ali je nama struja otišla manje nego bi otišla nego je Vlada donijela mjere”, kaže.

Odgovorio je i hoće li doći do nižih cijena.

“Kako bi došli u situaciju da snizimo, trebamo doći u situaciju da energenti padaju”, rekao je.

“Većinom se spominje struja, trgovci su u rujnu imali terminske ugovore koji su tada megavat struje plaćali 58-85 eura, a sada 400-450 eura po megavatu s mjerama ograničavanja imaju 185 eura za male trgovce, i 235 za velike. Što je više nego tri do četiri puta više. Poskupila je struja u zadnjih šest mjeseci, a mjere vrijede i do kraja ožujka. Pitanje je hoćemo li imati nove, ako i dođu, struja treba biti i ispod 180 eura, na 130, a isto tako dobavljačke cijene o kojima ovisimo, rezultat su svih kretanja na EU”, objasnio je.

Što se tiče poziva na solidarnost, Ćupić navodi da su solidarni prema zaposlenicima.

‘Neka dođe Inspektorat pa da vidimo tko lovi u mutnom’

Martin Evačić, predsjednik HUP Udruge trgovine je za Dnevnik Nove TV rekao kako je sastanak s ministrom Filipovićem bio ugodan te da nije bilo povišenih tonova. Istaknuo je kako su komentirali porast cijena.

“Trgovci ne varaju kupce, važno je naglasiti da proizvodnja hrane ne počinje u trgovini, nego na polju, pa kroz prerađivačku industriju, preko distributera, i tek onda dolazi do trgovca”, rekao je i poručio kako su vrlo iznenađeni ministrovim pristupom.

Varaždin ide na privremene izbore zbog hrpe otpada stare 18 godina Teolog Milas: Papa Ivan Pavao II. je bio taj koji je skrivao pedofilske zločine

Evačić kaže kako nikome nije jasno kako je došlo do porasta cijena.

“Tvrdimo da nismo dizali marže i to je lako provjerljivo. Državni inspektorat ima sve alate i rekao da će to i provjeravati. Mi podržavamo dolazak, neka se vidi tko je dizao cijenu, tko je lovio u mutnom i tko je uzrok tog povećanja cijena”, kaže.

Naglasio je kako je tržište slobodno, no da su trgovci svjesni da je kupovna moć sve manja te da se bore za svakog kupca.

“U trenutku kada je Vlada donijela uredbu o maksimalnim cijenama i maksimalnim maržama to su bile akcijske cijene, i to 20 do 30 posto niže nego u redovnoj prodaji. Oni su to samo pretvorili u redovne cijene. I kod tih akcijskih cijena dobavljač, proizvođač i trgovac odriče se dijela svoje marže. Mi te artikle radimo s minusom, primjerice šećer i svinjsko meso ili s 5 posto marže pileće meso, ulje, brašno. Dugoročno je to neodrživo jer ti artikli koji su zamrznuti čine 10 posto ukupne prodaje”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.