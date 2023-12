Troskot o smjeni Frane Barbarića: Savjetnička pozicija mu neće oduzeti ovlasti i tiraniju

Podijeli :

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot u Newsroomu je o posljedicama afere plin za cent razgovarao s našom Ankom Bilić Keserović.

Ovaj tjedan je obilježio jedan dio raspetljavanja afere plin za cent, barem kada je u pitanju Frane Barbarić, jedan od glavnih aktera afere.

Frane Barbarić ostaje u HEP-u. Doduše, ne više kao prvi čovjek tvrtke, nego najvjerojatnije kao savjetnik. Tako osoba koja je bespravni graditelj za što ima i optužnicu, koja je ključni akter afere plin za cent ostaje zaštićena i sigurna. Više neće biti medijski eksponiran, ali i kao savjetnik Barbarić će i dalje imati uvid u sve poslove te moćne državne tvrtke.

“Dobra stvar je da je smijenjen. On je svojim mandatima napravio veliku štetu, ne samo s aferama i donacijama koje smo otkrili nego i veći problem. HEP će na dulje staze biti u velikim problemima jer je otišao veliki broj stručnjaka i inženjera koji su doprinosili puno u tome da HEP ima važnu ulogu u nacionalnim elektroprivredama”, komentirao je slučaj saborski zastupnik.

“Savjetnička pozicija je ublažavanje velikog udarca prema vladajućima. Kako bi sve to amortizirali, ne mogu si dozvoliti zamjeriti se u potpunosti Frani Barbariću. Postavit će Oršulića, a Barbarić će sa savjetničke pozicije raditi sve ono što je i prije radio. Savjetnička pozicija mu neće oduzeti ovlasti i tiraniju koju je provodio u HEP-u”, dodao je.

“Plin za cent je srce svih afera…”

Javnost, kada se ispituju rejtinzi, ne kažnjava HDZ zbog afera.

Troskot je mišljenja da se u anketama uglavnom anketiraju ljudi koji su na neki način vezani uz vladajuću stranku.

“Bilo bi dobro vidjeti kako se rade ti uzorci, što je na kraju nebitno. Jedina prava anketa će biti izbori, koji bi se mogli dogoditi već u drugom mjesecu.”

“I dalje ćemo inzistirati da se plin za cent revitalizira. To je od krucijalne važnosti za gospodarstvo Republike Hrvatske. Sljedeći tjedan već ćemo razgovarati o mirovinskim fondovima gdje imamo bojazni da će se alternativni mirovinski fond koristiti upravo u investicije prema kompanijama poput onih Pave Vujnovca. Ne želimo da se naše mirovine kanaliziraju prema njegovim projektima”, istaknuo je Troskot.

“Afera plin za cent je srce svih afera. Ne zbog toga što ju je otkrio Most, nego ona pokazuje cijeli sustav koji je sada razgolićen. Privatnici su prisustovali u kreaciji javnih politika na najvišim razinama gdje je bio prisutan i sam premijer i iste te plinove su na kraju procesa dočekivali po jeftinim cijenama, a prodavali po skupljim da bi taj novac financirao kompanije poput Fortenove. Dolazi do određene kolektivizacije svih troškova u državi, a do privatizacije dobiti, gdje nekoliko ljudi dijeli sve dobiti”, objasnio je.

“Načelnika općine Jelsa istražuju DORH i USKOK…”

Troskot tvrdi da je Barbarić kroz donacije i sponzorstva financirao općinu Jelsa, a načelnik Peronja potom financirao dokumentaciju HEP-ovom kooperantu Metkioru Ćurinu za kabliranje, spuštanje kablova u malu uvalu s tek nekoliko kuća, koji je kao protuuslugu Barbariću izgradio vilu.

Peronja kaže da ne može ništa drugo reći nego da su to teške insinuacije i lupetanja.

“Što se tiče načelnika općine Jelsa, taj čovjek je pod istragama i on će javnosti morati objašnjavati zapisnik sa 17. sjednice vijeća općine Jelsa, gdje je općina investirala u izradu geodetskih podloga za četiri glavna projekta za energetske priključke za elektrifikaciju istočnog dijela općine, što je Srhov Dolac i bez naknade ustupila taj projekt HEP-u. On će morati objašnjavati zašto je besplatno predao dokumentaciju i to sufinancirao. Gospodina Peronju istražuju i USKOK i DORH”, kazao je Troskot.

“Ja nemam s gospodinom Peronjom apsolutno nikakav odnos niti se mislim u javnosti prepucavati s osobom koja je pod istragom”, dodao je.

