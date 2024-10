Troskot: Plenković nam svima s NSATU-om stavlja metu na čelo

Podijeli :

Mostov Zvonimir Troskot gostovao je u N1 studiju uživo kod Nine Kljenak.

“Drugi čovjek NATO-a je potvrdio stav Most-a, a to je da svaka zemlja članica NATO-a ima svoj suveren stav prilikom donošenja odluka oko sudjelovanja u pojedinim misijama”, ističe Troskot.

Benčić o NSATU misiji: Ne da nećemo podržati, nego neka nam ni ne govore kada je glasanje

“Percepcija je bila da će nam se srušiti reputacija unutar NATO-a ako ne budemo htjeli sudjelovati. Ruge je to opovrgnuo. Postoje i druge misije kao KFOR na Kosovu gdje Norveška, Nizozemska i Slovačka ne sudjeluju pa ih se ne etiketira kao proruske ili prosrpske. Sve te zemlje imaju svoje suvereno pravu donijeti odluku do koje razine će sudjelovati u određenim misijama, a i mi kao Hrvatska imamo to pravo”, objasnio je.

Osvrnuo se na incident s dronom u Zagrebu 2022. godine: “To nije bila tehnička pogreška. Klasificirane podatke o tome ima Vlada, a to je Ruge i rekao jučer. Ono što bi bilo dobro da saznamo je je li to bio ruski ili ukrajinski dron. Ako je ukrajinski, onda se postavlja pitanje zašto sudjelujemo u financiranju, a ako je ruski, onda treba vidjeti zašto ne postoje promišljanja o zaštiti Hrvatske. Imamo najslabiju protuzračnu obranu u NATO savezu.”

“Poprilično smo prešli granicu…”

“Trebamo biti više usmjereni ka miru, pomagati u razminiranjima, psihijatriji i psihoanalizi njihovih branitelja, a ovako nam Plenković svima stavlja metu na čelu. Nitko tako otvoreno ne komunicira da se šalje vojna pomoć Ukrajini kao Hrvatska”, kazao je te dodao: “Poprilično smo već prešli granicu u nekim stvarima.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.