Turudić o izmjenama ZKP-a: Strah javnosti i novinara je bura u čaši vode

Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić i jedan od ljudi iz radne skupine za izmjene Zakona o kaznenom postupku, gostovao je u Novom danu i komentirao hoće li do izmjena zakona doći.

Pitali smo Turudića tko je još u radnoj skupini, kao i na koji je način ona izabrana.

“Izabrana je odlukom ministra pravosuđa koji se konzultirao s čelnicima pravosudnih tijela, u njoj je dvoje profesora s Katedre za kazneno postupovno pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta, sudac Vrhovnog suda, dva suca Visokog kaznenog suda, suci županijskih i općinskih sudova, zamjenici državnih odvjetnika i predstavnici Ministarstva pravosuđa, a na čelu skupine je ministar Ivan Malenica“, rekao je Turudić.

Sudac je rekao da je skupina osnovana prije otprilike dva ili tri mjeseca te da se sastala pet ili šest puta, a posljednji je put to bilo u Šibeniku, prije dva tjedna.

Komentirao je i najavu premijera Andreja Plenkovića o promjenama Zakona o kaznenom postupku i Kaznenog zakona, kojim bi kazneno djelo postalo objavljivanje informacija iz sudskih spisa.

“To se počelo govoriti prije otprilike mjesec i pol dana, tad nije bilo ovih transkripata, nego se htjelo bolje urediti postojeći članak 307 postojećeg zakona koji govori o povredi tajnosti postupka. Izvidi su danas tajni, a istraga nejavna. Imamo zemlje gdje je istraga tajna, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Švicarska, Italija. Istraga nije tajna u inkvizicijskom smislu, uvijek postoji stranačka javnost, ali što se tiče izmjena ZKP-a, uvođenje toga članka nije materija ZKP-a, to je materija Kaznenog zakona”, rekao je Turudić.

“Mi smo na radnoj skupini o ZKP-u, to je prevladavajući zaključak, ali nema još ni drafta zakona ili bilo čega sličnog, sve je na razini ideje, zaključili da to nije materija ZKP-a, nego Kaznenog zakona i da bi trebala biti posebna radna skupina i ljudi koji se time bave da bi eventualno unijeli tu odredbu. Imamo tajnost izvida, za vrijeme istrage koji je vrlo osjetljiva faza postupka, nitko se ne može goniti zbog povrede tajnosti postupka kad tajnosti postupka nema, to je racio te izmjene. Istu odredbu ima u francuskom kaznenom zakonu. U vrijeme informatizacije i dostupnosti informacija vrlo je teško sačuvati tajnu”, rekao je Turudić.

Upitan kako vidi iznenadnu promjenu u pristupu premijera Plenkovića, koji je prvo rekao da je nemoguće utjecati na curenje podataka, a onda rekao da će to postati kazneno djelo, Turudić je rekao da nema problem s tim te da nije premijerov odvjetnik.

“On je ozbiljan čovjek i govorio je što misli govoriti. Obrat u mišljenju ne znam, treba pitati gospodina Plenkovića. Vrlo je teško suzbiti curenje informacija, ali moramo znati da ima odluka Europskog suda za ljudska prava koji kaže da neprijateljski nastrojena medijska kampanja može štetiti probicima kaznenog postupka. To je vrlo fluidna i tanka razlika između prava novinara na izražavanje i prava na pravično suđenje, to je fini balans koji je teško postići i malo je europskih zemalja koje su ga uspjele postići. To je pitanje i pravne kulture. Kad se rade prisluškivanja, sve materijale ima DORH, koji iz hrpe materijala podiže optužnicu temeljem toga, ali ne završi sav materijal u optužnici. Sav materijal ide u DORH, ali ostatak mora ostati u DORH-u da bi se omogućio obrani uvid da se vidi je li se zataškao neki ekskulpirajući element. To je problem, tu dolazi do objave materijala koji nema veze s kaznenim postupkom i vrlo je ružno kad se vide informacije o nečijoj intimi i slično”, rekao je Turudić.

Na pitanje zašto pravosušđe ima problema sa zataškavanjem političke korupcije, a nema problema s objavljivanjem kakve ljubavne afere, Turudić je upitao: “A što ako se radi o nezakonitim dokazima, ako su pribavljeni povredom zakona?”

“Na sjednici sudskog vijeća obrana predlaže izdvajanje nekih dijelova kao nezakonitih. Može poslije toga biti obustavljeno, optužnica ni u konkretnom slučaju mislim da nije potvrđena. Sve što se nalazi u spisu ne samo teoretski nego i praktično može ići van. Objava takvih podataka je protivna i presumpciji nevinosti. To je fundamentalno pravilo, ne smije se ni u primisli kršiti. Vrlo je teško postići fini balans između prava na izražavanje i slobodu misli i prava na pravično suđenje”, rekao je Turudić.

Upitan o promjenama zakonske odredbe i na koga bi se inkriminacija odnosila, Turudić je rekao da bi se ona odnosila na sudionike u kaznenom postupku, tužitelje, branitelje, dijela policije i istražitelje, a da se ne bi odnosila na novinare i da se nikada ne bi novinara prisiljavalo da odaje izvor.

Naš je Tihomir Ladišić suca Visokog kaznenog suda podsjetio da su novinari i ranije bili pozivani na obavijesne razgovore u kojima bi se tražilo da odaju izvor. Sudac kaže da bi u tom slučaju novinari samo trebali reći da izvor ne mogu odati.

“Novinar nije sudionik u kaznenom postupku. Novinari imaju blagodat nesvjedočenja, to ima bračni drug, zubar, liječnik, ispovjednik. To je propisano u ZKP-u, osobe koje nikada ne moraju svjedočiti ili ne žele. Novinar bi rekao da ne želi odati svoj izvor i točka”, rekao je Turudić.

“Ta se odredba unosi da bi se zaštitili interesi i probici kaznenog postupka. Ta odredba nije nikakav hrvatski specifikum, Francuzi imaju istu odredbu”, rekao je Turudić.

Na pitanje može li objava prepiske biti razlog da se nekoga kazneno goni, Turudić je rekao da će ta odredba biti generalna. “Ja mislim da je strah javnosti i vaš strah od toga jedna bura u čaši vode”, rekao je Turudić.

